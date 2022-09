In unserem Zeitalter der Krisen, des Chaos und der Unsicherheit liegen viele große Chancen zum Greifen nahe, doch die meisten Menschen verpassen sie. Die ungeliebte Unordnung zu meiden und sich an die Vergangenheit zu klammern, ist aber keine Lösung – weder in der Wirtschaft noch in der Politik. Jeremy Gutsche zeigt sieben Fallen, die er als Pfadabhängigkeit bezeichnet, weil sie dazu führen, dass vergangene Entscheidungen wiederholt werden. Diese Fallen hindern uns immer wieder daran, das Potenzial dessen zu sehen, was sein könnte. Was aber könnten wir erreichen, wenn wir diese (Denk-)Fallen überwinden?

„Fahrplan Zukunft“ zeigt, was disruptives Denken wirklich bedeutet, und liefert Strategien, um echte Innovation und Veränderung zu schaffen. Dieses Buch kombiniert provokative Ideen mit erprobten Taktiken, die in Tausenden von Projekten mit führenden Innovatoren wie Disney, Starbucks, Adidas, Google und NASA erfolgreich in die Praxis umgesetzt wurden. Dazu gibt es ein integriertes Innovationshandbuch mit Fallstudien und konkreten Fragestellungen, die als Inspiration für das eigene Handeln dienen.

Fahrplan Zukunft

Handbuch für Innovation. Erfolg durch disruptives Denken und radikale Innovation.

Jeremy Gutsche

Midas Verlag, Zürich, 2022

Klappenbroschur, 352 Seiten, 25 €

ISBN 978–3–03876–540–0