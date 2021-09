Führung neu gedacht

Sabbatical statt Dienstauto, Homeoffice statt Beförderung: Die Arbeitswelt ändert sich radikal und der Wunsch nach sinnstiftender Arbeit wird immer größer. Gleichzeitig heißt das aber auch, dass ein Umdenken in den Unternehmen stattfinden muss, ein neues Verständnis von Führung ist gefragt: raus aus der Ego-Fixierung der Manager, hin zu einem dienenden Selbstverständnis im Interesse des Ganzen. Managementexperte Matthias Kolbusa fordert eine reifere Kommunikation, mehr Wertschätzung und weniger Hierarchie – ein Management beyond Ego. In seinem Konzept eines radikal an der Sache orientierten Führungsmodells zeigt er, wie Unternehmenslenker und Manager es schaffen, sich und andere so zu führen, dass sie leistungsfähiger und innovativer werden und dabei gleichzeitig den Anforderungen nach mehr Geschwindigkeit und Umsetzungsstärke gerecht werden.

Matthias Kolbusa ist Redner, Denker und Unternehmer. Bereits mit 14 Jahren gründete er sein erstes Unternehmen. Es folgten eine Karriere in einer internationalen Beratungsfirma und eigene Firmengründungen. (www.penguinrandomhouse.de)

Management beyond Ego. Teams in der neuen Arbeitswelt zu außergewöhnlichen Erfolgen führen.

Matthias Kolbusa, Ariston Verlag, 2020.

Hardcover, 352 Seiten. 22,00 €

ISBN: 978-3424202281