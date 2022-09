Geldpolitik und die Folgen

Die Inflation liegt auf dem höchsten Wert seit Jahrzehnten. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass sie sich in Wellen weiter aufschaukelt. Hans-Werner Sinn analysiert die europäische Geldpolitik und warnt eindringlich vor den Folgen. In seinem Buch setzt er dort an, wo sein Bestseller „Der Corona-Schock“ endete: die Finanzierung des Euroraums aus der Druckerpresse hat in der Finanz- und Coronakrise ungeheure Ausmaße angenommen.

Der bekannte deutschsprachige Ökonom warnt eindringlich vor den Gefahren der massiven Ausweitung der Geldmenge, die aus dem europäischen Traum von gemeinsamen Frieden und Wohlstand einen Albtraum machen könnte.

Sinn hat dieses Buch bereits im vergangen Jahr geschrieben. Umso erschreckender ist die Aktualität seiner Warnungen. Für Hans-Werner Sinn ist klar: Europa muss schleunigst wieder auf den Pfad einer soliden Geldpolitik zurückkehren. Nur dann kann das Vertrauen in den Euro bestehen bleiben und der europäische Traum von Wohlstand und Frieden gerettet werden.

Die wundersame Geldvermehrung

Staatsverschuldung, Negativzinsen, Inflation

Hans-Werner Sinn

Verlag Herder, 2021

Gebunden, 432 Seiten, 28,00 €

ISBN: 978–3–451–39127–9