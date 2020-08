Geschickt kontern: Nie mehr sprachlos! Ausweichen, angreifen, ignorieren Heinz Ryborz, Metropolitan Verlag, Regensburg, 2020.Softcover, 144 Seiten. 14,95 €. ISBN: 978-3961860357

Anzeige

In diesen kurzweiligen Sachbuch widmet sich Autor Heinz Ryborz, der als Trainer für Führungskräfte aktiv ist, dem Thema der Schlagfertigkeit in Gesprächen. Ihm geht es darum, dem Leser nützliche Tipps und Beispiele an die Hand zu geben, wie er oder sie sich aus brenzligen Situationen „herausreden“ kann und dabei selbstbewusst wirkt. Dabei geht es ihm weniger darum, inhaltlich sachlich zu diskutieren, sondern das Gegenüber in „heißen“ Momenten abzuwehren.

Er unterteilt die Schlagfertigkeit dabei in drei Bereiche: harte und weiche Techniken sowie Schlagfertigkeit in Diskussionen. Zu den harten Techniken zählt unter anderem die Nachfrage „Wie bitte?“ bei dreisten Einwürfen, um dem Gegenüber die Luft aus dem Segel zu nehmen. Zu den weichen Techniken zählen Komplimente, die das Gegenüber innehalten lassen, ironische Ich-Botschaften oder aber Gegenfragen. Im letzten Teil geht der Autor unter anderem auf verschiedene Fragestellungen ein und was sie bewirken.

Das Buch besticht durch einen kurzweiligen Schreibstil und eine Vielzahl an Beispielen, die Ryborz Theorien verständlicher und sofort in die Praxis übertragbar machen. Er schlägt sogar Listen mit „Standarderwiderungen“ vor, die man auswendig lernen kann, um mehr Sicherheit zu gewinnen. Allerdings sollte man trotz allem beachten, dass die bevorzugte Diskussionsführung von Person zu Person unterschiedlich ist und die hier vorgeschlagene Technik sich nur für diejenigen eignet, die ohnehin schon zu einem etwas frecheren und selbstbewussten Argumentationsstil neigen. Den anderen können grundlegendere Werke zur Gesprächsführung einen sichereren Einstieg in die Materie bieten. (sd)