Chris Fitch, DuMont Verlag, Köln, 2019.

Hardcover, 224 Seiten. 30,00 €. ISBN: 978–3–8321–9959–3

Über Globalisierung wird viel geredet – aber sie tatsächlich sichtbar zu machen, ist eine ganz andere Herausforderung. Der Geograf und Reisefotograf Chris Fitch hat in diesem Bildband 50 Karten zusammengefasst, die dem Leser moderne weltweite Zusammenhänge auf eine neue Art und Weise präsentieren. Finch schenkt dabei einem weiten Themenkreis Beachtung. Auf der einen Seite zeigt er, wo Rohstoffe wie Kobalt, Kakao und Gold ihren Ursprung haben, auf der anderen Seite wendet er sich neuen Fragen zu, wie zum Beispiel: Welches Land hat die meisten verfügbaren Netflix-Inhalte? Welche Städte sind Dreh- und Angelpunkte des modernen Tourismus? Die Karten, das Kernstück des Buches, sind schön gestaltet – ihrem Design geschuldet sind sie manchmal nicht alleinstehend aussagekräftig. Deshalb hilft es, dass der Autor zu jedem Thema einen kurzen, erklärenden Text liefert – dabei merkt man, dass Finch als leitender Redakteur bei der Geographical das Schreibhandwerk versteht. Insgesamt präsentiert sich der Bildband nicht nur als Hingucker, sondern auch als zeitgeistigen Einblick in heutige Leben: wie anders als mit Kurztexten und durchdesigneten Grafiken lässt sich unsere fragmentierte Welt heute in einen größeren Zusammenhang stellen? (sd)

22. Juni 2019