Jahrbuch Nachhaltigkeit 2020. Nachhaltig wirtschaften: Einführung, Themen, Beispiele.

metropolitan Fachredaktion (Hrgs.), Metropolitan Verlag, 2020.

Hardcover, 230 Seiten. 29,95 €. ISBN: 978-3961860371

Nachhaltigkeit ist ein Thema, das uns alle betrifft. Doch die Aspekte des Themengebiets sind komplex. Mit dem „Jahrbuch Nachhaltigkeit“ hat die Fachredaktion des Metropolitan Verlags es geschafft, einen guten Einblick in das Thema zu schaffen.

Das Buch ist in mehrere Bereiche untergliedert. Zuerst bieten Experten in Fachartikeln Einblicke in verschiedene Teilbereiche der Nachhaltigkeit, wie zum Beispiel nachhaltiges Bauen, Sustainable Finance und das Konzept der Gemeinwohl-Ökonomie. Danach beleuchten einige Best-Practice-Beispiele aus Unternehmen wie Kaiser+Kraft und Fischer, wie Nachhaltigkeit gelebt werden kann. Dann werden ausgewählte Verbände und Initiativen vorgestellt, die sich dem Thema verschrieben haben, unter anderem die C2C NGO und die DENEFF. Auch die größten Wettbewerbe in Deutschland, die Initiativen in der Nachhaltigkeit auszeichnen, erhalten eine kurze Einführung. Der bedeutendste Wettbewerb ist hier sicher der Deutsche Nachhaltigkeitspreis, der jedes Jahr Unternehmen, Städte und Gemeinden sowie Architekturprojekte auszeichnet.

Das Jahrbuch stellt alles in allem einen gelungenen Einstieg in die Materie dar und schafft es, die Vielseitigkeit des Themengebiets anzureißen. Eine vollständige Betrachtung ist es allerdings nicht.

Am Ende obliegt es den Entscheidern in den Unternehmen selbst, sich dem Themengebiet anzunehmen und die Aspekte in den Vordergrund zu stellen, die sie selbst Priorisieren wollen. Doch das Buch macht Mut, da es gelungene Ideen vorstellt und zum Umdenken anregt. (sd)