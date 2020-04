Anzeige

Katja Riemann. S. Fischer Verlag, Frankfurt, 2020.

Hardcover, 400 Seiten. € 24,00. ISBN: 978-3103973136

Katja Riemann ist nicht nur eine bekannte deutsche Schauspielerin, sondern seit 2010 auch als UNICEF-Botschafterin auf der ganzen Welt unterwegs. Ihr Weg führt sie dabei zum Beispiel nach Burkina Faso, nach Kapstadt, in den Libanon und den Kongo. Nicht immer ist es einfach, von den furchtbaren Schicksalen der Kinder und Frauen zu lesen. Beispiele sind die durch eine verunreinigte Impfung mit HIV infizierten Kinder in Rumänien. Oder die Mädchen in Nepal, die als Leibeigene verkauft werden. Oder die Mädchen und Frauen im Senegal, deren Genitalien im Namen der Tradition verstümmelt wurden.

Riemann gibt diesen Menschen eine Stimme. Und sie begegnet auf ihren Reisen Menschen, die im Angesicht des menschlichen Leid und Elend nicht aufgeben, sondern anpacken und helfen. Sie sind es, die Hoffnung geben und inspirieren. Eine von ihnen ist die Lehrerin Marguerite Barankitse, die in Burundi Kinderheime errichtete – welche im Zuge des Krieges 2015 zerstört wurden. Anstatt aufzugeben, führte sie ihre Mission im Nachbarland Ruanda fort. Eine andere ist Molly Melching, die die NGO Tostan im Senegal leitet und dort mit Informationskampagnen versucht, die Tradition der weiblichen Genitalverstümmelung zu beenden.

Es sind bewegende und inspirierende Geschichten, gezeichnet von Rückschlägen und dem Wiederaufstehen, die die Schauspielerin in ihrem Buch lebensnah und einfühlsam beschreibt. Sie ist, wie dieses Buch beweist, eine begnadete Erzählerin. Es ist ihre wunderbare Art, Geschichten zu erzählen, aber nicht zuletzt die Arbeit der Helfer vor Ort, die dieses Buch zu einer wichtigen Lektüre macht. (sd)