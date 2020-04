Buchrezension: „Lassen Sie mich mal machen“ von Heide Sommer

Anzeige

Heide Sommer hat Jahrzehntelang als Sekretärin bekannter Männer gearbeitet, unter anderem im Politik-Ressort bei der Wochenzeitung Zeit, für den Schriftsteller Carl Zuckmayer in der Schweiz, für die Zeitschrift Spiegel unter Günter Gaus und Rudolf Augstein sowie für den Feuilletonisten Fritz J. Raddatz. Auch bei Loki und Helmut Schmidt hatte sie einen Schreibtisch stehen.

In ihrer Autobiografie erzählt sie über ihre Arbeit für und ihren Alltag mit diesen illustren Männern, welche die deutsche Mediengeschichte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nachhaltig prägten. Ihre Erzählungen lassen dabei den Zigarettenrauch in den damaligen Zeitungsredaktionen geradezu aus den Seiten aufsteigen – sie schafft es, ein Stück deutsche Zeitgeschichte zu beschreiben, der von unserer heutigen Lebens- und Arbeitswelt, Stichworte Digitalisierung und Gleichberechtigung, weit entfernt wirkt. Sie schreibt über ihre Position als Wunscherfüllerin anderer: „Es fiel mir kein Zacken aus der Krone, ich fühlte mich weder missbraucht noch herumgeschubst, sondern empfand mich in meiner Rolle als „Zweite“ hinter dem Chef genau am richtigen Platz, um bei der Umsetzung dessen, was der Chef im Sinn hatte, an vorderster Front und auf intelligente Weise behilflich zu sein“ (S. 204).

Sicherlich hat sie in ihrer Position viel erreicht, und so manche Ausgabe der Zeit und des Spiegels wäre ohne sie vermutlich nicht erschienen. Dennoch kann man als Leserin in der heutigen Zeit nicht umhin, mit leisem Unglauben festzustellen, wie anders – und nicht unbedingt besser – es um die Position von Frauen in der Arbeitswelt vor nur wenigen Jahrzehnten stand.

Eine Rezension von Sanja Döttling.

Lassen Sie micht mal machen. Fünf Jahrzehnte als Sekretärin berühmter Männer.

Heide Sommer. Ullstein Verlag, Berlin, 2019.

Hardcover, 256 Seiten, € 22,00. ISBN: 978-3550200168