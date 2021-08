Lösungsansätze erklärt

Anzeige

Bill Gates ist Gründer von Microsoft, der viertreichste Mensch der Welt und jüngst Ziel absurder Verschwörungstheorien. Zusätzlich engagiert er sich auch im Bereich des Klimaschutzes, wie im Buch „Wie wir die Klimakatstrophe verhindern“. In ihm gibt er, oft Technologie-orientierte, Vorschläge wie sich die Krise verringern lässt. Insgesamt geht es um 51 Milliarden Tonnen pro Jahr an Emissionen, die so schnell wie möglich auf ein Minimum reduziert werden müssen, so der Autor. Gates konzentriert sich im Folgenden auf fünf Bereiche, die er als Hauptverursacher der Emissionen identifiziert hat, nämlich:

– Industrieproduktion (31%)

– Stromversorgung (27 %)

– Landwirtschaft (19 %)

– Transport und Verkehr (16%)

– Kühlen und Heizen (7%)

Im Kapitel zur Industrieproduktion zum Beispiel erklärt er anschaulich wie etwa Stahl oder Beton hergestellt werden – und warum diese Produktionsprozesse so klimaschädlich sind. In diesem Fall plädiert er auf Investitionen in die Erforschung klimafreundlicherer Herstellungsmethoden.

Ein allumfassendes, spannend geschriebenes und sorgfältig recherchiertes Buch, das das „Große Ganze“ des Klimaschutzes verständlich macht. (sd)

Wie wir die Klimakatastrophe verhindern.

Bill Gates, Piper Verlag, 2021.

Hardcover. 22,00 €.

ISBN: 978-3492071000.