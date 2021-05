Machtkampf der Wirtschaftsformen

Anzeige

Nach Ende des Kalten Krieges wird die Welt von einem einzigen Wirtschaftssystem beherrscht: dem Kapitalismus. Dieser wird allerdings in verschiedenen Ausprägungen gelebt. In diesem Werk unterscheidet der Autor und Wirtschaftswissenschaftler Branko Milanovic den westlichen „liberalen“ Kapitalismus vom chinesischen „politischen“ Kapitalismus. Im letzteren haben politische Eliten eine größere Autonomie, die nicht unbedingt mit Demokratie einhergeht; gleichzeitig verspricht der politische Kapitalismus größere Wachstumsraten, wie China in den letzten Jahren gezeigt hat. Mit methodischer Genauigkeit beleuchtet Milanovic beide Systeme in Hinblick auf ihre Schlüsselmerkmale.

Er geht auch auf die Globalisierung, also die Mobilität von Arbeit und Kapital, ein, welche die Wertschöpfungsketten weltweit verändert und weiterhin verändern wird. Da das Buch vor der Corona-Krise verfasst wurde, ist diese leider nicht Teil seiner Betrachtung. Dennoch ist das Buch für den wirtschaftswirtschaftlich interessierten Leser ein Muss. (sd)

Kapitalismus global. Über die Zukunft des Systems, das die Welt beherrscht.

Milanovic, Branko. Suhrkamp Verlag, Berlin, 2020. Hardcover, 404 Seiten, 26,00 €.

ISBN: 978-3518429235