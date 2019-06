Dirk Müller: Machtbeben

Anzeige

Dirk Müller. Heyne, München, 2018.

Hardcover, 352 Seiten. € 22,00. ISBN: 978-3-453-20489-8

Dirk Müller will, ähnlich wie Hudson in „Der Sektor“, über die Finanzwirtschaft aufklären und sieht eine baldige Krise über uns hereinbrechen. Doch er zäumt das Pferd von hinten auf. Anstatt innere Zusammenhänge mit wissenschaftlicher Genauigkeit zu erklären, sieht er in der internationalen Politik und Wirtschaft Strukturen, die manchmal wie Verschwörungstheorien anmuten.

Und woher kommt sein Vertrauen, uns die Welt erklären zu können? Dirk Müller ist Börsenhändler und vermarktet seinen eigenen Aktienfonds. Eine wissenschaftliche Position hält er nicht, aber seine Bücher stehen regelmäßig auf den Spiegel-Bestsellerlisten. Sein lockerer, einfacher Schreibstil erklärt seine Popularität, macht es aber oft schwer, komplizierte weltpolitische Argumente auszuformulieren. So verbleibt Müllers Buch oft oberflächlich. Zusätzlich macht seine sprunghafte Position den Leser manchmal doch etwas seekrank. (sd)

17. Juni 2019