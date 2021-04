Buchrezension

Anzeige

Große Mathematik ganz einfach: der Franzose Mickael Launay schafft es mit seinem Buch „Die Regenschirm-Formel“, schwierige Konzepte lebensnah und leicht verständlich zu erklären.

» Sanja Döttling

Mal ganz ehrlich: Wie viel ist aus dem schulischen Matheunterricht hängen geblieben? Auch wenn wir täglich mit Zahlen und Formlen zu tun haben, so ist ein tiefergehendes Verständnis für die Welt der Mathematik oft nach dem Abschluss schnell in Vergessenheit geraten. Man erinnert sich nur noch an Aussage vor jeder Matheklausur: „Das hat doch mit der wirklichen Welt nichts zu tun!“

Natürlich haben wir uns da geirrt: Mathe umgibt uns immer und überall, man muss sie nur verstehen und erkennen können. Dies zeigt der französische Mathematiker Mickael Launay eindrucksvoll in seinem Buch „Die Regenschirm-Formel. Oder die Kunst, die Welt mit klarem Verstand zu betrachten.“ Die Bandbreite seiner Beobachtungen ist groß: Angefangen mit Logarithmen über die Gravitationslehre nach Newton, mit einem kurzen Besuch der Fraktale (also Dingen, die sich nicht in unseren drei Dimensionen messen lassen) bis hin zur speziellen und allgemeinen Relativitätstheorie nach Einstein begleitet der Autor uns auf eine wahrhaft fabelhaften Reise durch die Welt der Mathematik und Physik.

Ein Mathematiker, der erklären kann

Natürlich ist Launay nicht der erste Mathematiker, der dem numerischen Fußvolk seine Welt eröffnen will, doch er ist einer der Wenigen, der es schafft, komplizierte und komplexe Inhalte nicht nur verständlich zu erklären, sondern dabei auch noch mit realitätsnahen Anwendungsbeispielen zu unterhalten.

Ein Beispiel ist das Kapitel über Fraktale. Dies beginnt er, indem er aufzeigt, was für ein schwieriges Unterfangen das Vermessen von Grenzen ist. Denn je genauer man die verworrenen Linien misst – man denke zum Beispiel an die zerklüftete Küstenlinie Großbritanniens – umso länger wird sie. Warum ist das so? Eine Linie hat eine Dimension. Eine Fläche, sagen wir, ein Quadrat, hat zwei. Deshalb wird es auch etwa in Quadratzentimetern gemessen. Zeichne ich ein solches Quadrat auf ein Blatt Papier, kann ich es mit einem Stift, dass eine einfache eindimensionale Linie zeichnet, vollständig ausfüllen: aus der Linie ist eine Fläche geworden. Und weil eine Küsten-“linie“ so viele Ecken und Kanten hat, nährt sie sich durch ihre Zerklüftung, so wie unsere Zeichnung, einer Fläche an. In der Mathematik bezeichnet man solche Erscheinungen, die sich weder in der einen noch in der anderen Dimension ganz zuhause fühlen, als Fraktale. Mit solchen Herleitungen, die immer in unserer erfahrbaren Wirklichkeit starten, schafft es Launay, schwierige Konzepte greifbar zu machen.

Dabei scheut er sich auch vor den kompliziertesten Themen nicht. Eindrucksvoll ist seine Erklärung der speziellen und allgemeinen Relativitätstheorie am Ende des Buches; mit einfachen Worten erklärt er etwa Minkowskis Konzept der Raumzeit, welche die Dimensionen der Räumlichkeit und Zeit verknüpft und wie Einsteins allgemeine Theorie gerade deshalb so revolutionär ist, da sie den geometrischen Grundsätzen nach Euklid widerspricht, die unsere Anschauung der Welt über Jahrtausende geprägt hat.

Der Spaß an den Zahlen

Launay ist wahrhaft ein Meister des Lehrens, von dem sich der eine oder andere Mathelehrer noch etwas abschauen kann. So anspruchsvoll die Auswahl der Themen ist, so leicht verständlich und nachvollziehbar führt er den Leser an mathematische Konzepte heran. Dahinter steckt, in jeder einzelnen Ausführung, eine Freude und Leidenschaft an der Mathematik, die sich bei der Lektüre auch auf den Leser überträgt. Ein Buch für all diejenigen, die die Zahlen, die unsere Welt bestimmen, noch einmal ganz neu kennenlernen wollen.