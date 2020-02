Verhandlungsstrategien

Anzeige

Der Unternehmensberater Peter Modler erklärt in diesem Buch, dass es oft nicht die argumentative Überlegenheit ist, die über Sieg und Niederlage entscheidet. Stark basierend auf Deborah Tannens Werk „Talking from 9 to 5: Women and Men at Work“ analysiert der Autor zwei gegensätzliche Kommunikationsstategien. Zum einen gibt es die horizontale Strategie, die sich auf Argumente stützt, zum anderen die vertikale Strategie, die mehr Gewicht auf Rangordnungen und Körpersprache legt. Treffen beiden Kommunikationstypen aufeinander – ein aufsehenerregendes Beispiel sind die Debatten im amerikanischen Wahlkampf – wird es interessant. Das Buch analysiert also, wie man sich wehren kann, wenn man auf Rüpeldiskutierer wie Trump trifft. Das Buch ist leicht geschrieben und in knackige Kapitel unterteilt; deren Titel bleiben oft rätselhaft, der Inhalt ist ansprechend aufgebaut. Der von Tannen hervorgehobene Geschlechterunterschied ist für Modler dabei unwichtig, obwohl er sicherlich im Kommunikationsverhalten eine große Rolle spielt. Die Grundaussage lässt sich damit zusammenfassen, dass Körpersprache und verbale Reduzierungen auf einfache Aussagen und ständige Wiederholungen wirkungsvoller sind als verschlungene Argumentationsketten. Das bescheinigt dem Autor eine gute Beobachtungsgabe der aktuellen Lage der Rhetorik, ist aber nicht ganz neu. Schon die alten Griechen wussten, dass nicht nur die Beweisführung in der Rhetorik wichtig ist, sondern auch die Glaubwürdigkeit sowie die ansprechende Präsentation. Eine ganzheitliche Kommunikationsstrategie wird in dem Buch also nicht vorgestellt, die Analyse einer Detailfrage der Kommunikation ist aber nicht von der Hand zu weisen.

Eine Rezension von Sanja Döttling

Mit Ignoranten sprechen. Wer argumentiert, verliert.

Peter Modler. Campus Verlag, 2019.

Softcover, 224 Seiten, 19,95 €, ISBN: 978-3593510804

17. Februar 2020