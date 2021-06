Mythbusters

Anzeige

Die drei Autoren des Buches „Gewinn ist nicht genug“ widmen sich in diesem Taschenbuch den Mythen unserer Wirtschaft: also Erzählungen, die jeder kennt, die mit der Wahrheit aber nicht viel zu tun haben. So analysieren sie unter anderem, ob Umweltpolitik Arbeitsplätze zerstört, ob Arbeitslose selbst schuld sind, wenn sie keine Arbeit finden und ob Profite für Unternehmen wirklich den Wohlstand für alle sichern. Durch die kurzen Essays zu verschiedenen Themen ist dieses Buch kurzweilig und spannend. Es ermöglicht, in viele Themengebiete reinzuschnuppern und die „Mythen“ unserer Wirtschaft zu hinterfragen. Die Argumentation ist dabei durchgehend gut und die LeserIn kann ihr leicht folgen. Für den tieferen Einstieg in einzelne Gebiete bieten sich die Literaturtipps am Ende der Kapitel an. Einzig ein ausführliches Quellenverzeichnis sucht man vergeblich, im Text selbst sind die meisten Zahlen gut belegt.

Rudolf Hickel ist unter anderem Sachverständiger für den Bundestag. Johan-Günther König ist freier Schriftsteller. Hermannus Pfeiffer ist vor allem als Autor des Werkes „Imperium der Deutschen Bank“ bekannt. (sd)

Gewinn ist nicht genug!

21 Mythen über die Wirtschaft, die uns teuer zu stehen kommen

Rudolf Hickel, Johann-Günther König, Hermannus Pfeiffer

Rowohlt Verlag, Hamburg, 2021

Softcover, 320 Seiten, 14,00 €

ISBN: 978-3499005336