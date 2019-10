Nachhaltiges Beschaffungsmanagement. Strategien – Praxisbeispiele – Digitalisierung.

Anzeige

Wanja Wellbrock & Daniela Ludin (Hrsg.), Springer Gabler, Wiesbaden, 2019.

Softcover, 253 Seiten. 43,73 €. ISBN: 978-3658269531

Vor dem Hintergrund der steigenden Bedeutung ökologischer und sozialer Aspekte entwickelt sich Nachhaltigkeit zu einem wichtigen Wettbewerbsvorteil. Gerade in der Beschaffung können Entscheidungen nicht mehr nur anhand von Preis und Qualität getroffen werden, auch Nachhaltigkeitsaspekte sind ein entscheidender Faktor. Dieses Buch bietet eine konzeptionelle Basis für das Nachhaltigkeitsmanagement in der Beschaffung. Zahlreiche Beispiele aus verschiedenen Wirtschaftszweigen zeigen zudem anschaulich die Anwendbarkeit in der Praxis.

Prof. Dr. Wanja Wellbrock forscht im Bereich Beschaffungsmanagement an der Hochschule Heilbronn. Prof. Dr. Daniela Ludin leitet den Studiengang Management & Beschaffungswirtschaft an der Hochschule Heilbronn. (sd)

20. Oktober 2019