„Green New Deal“ ist eine Essaysammlung der Journalistin Naomi Klein, die sich seit Jahrzehnten für den Klimaschutz einsetzt. Ihr Buch zeigt die Zusammenhänge von Wirtschaft und Umwelt auf und regt zum Umdenken an.

» Sanja Döttling

Die Corona-Pandemie hat sämtliche anderen Nachrichten aus den Schlagzeilen verbannt. Vor der Corona-Krise hat die Klimaschutzbewegung, Stichwort „Fridays for Future“, großen Aufwind erhalten, weil immer mehr junge Leute sich den weltweiten Protesten angeschlossen haben. Das Momentum ist nun, aufgrund der weltweiten Einschränkungen zur Eindämmung des Corona-Virus, abgeflaut.

Dabei ist der Klimaschutz ein Thema, das keinen Aufschub duldet, wie die kanadische Autorin Naomi Klein in ihrem Buch „Warum nur ein Green New Deal unseren Planeten retten kann“ klar machen möchte. Vor allem der 2018 erschienene IPCC-Bericht zeigte, laut der Autorin, dass uns nicht mehr viel Zeit bleibt, um die schlimmsten Folgen des Klimawandels von uns abzuwenden: Nur, wenn wir bis 2050 komplett klimaneutral wirtschaften, kann die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius beschränkt werden. Schon bei dieser Erhöhung müssen die Menschen mit negativen Folgen – abschmelzenden Gletschern, der Erhöhung des Meeresspiegels und Dürren – rechnen. Es geht also lange nicht mehr darum, das Klima zu „retten“, sondern vielmehr darum, die schlimmsten Folgen zu verhindern.

Essays aus zehn Jahren

In diesem Buch sammelt Naomi Klein Texte aus den letzten zehn Jahren, die sich mit dem Klimawandel befassen. Dabei geht es um konkrete Einzelfälle – wie das von BP verursachte Ölleck im Golf von Mexiko, die wirtschaftlichen Folgen des Hurrikans Maria in Puerto Rico oder die weltweiten zerstörerischen Brände im Sommer 2017. Eindrucksvoll beschreibt sie, wie diese Katastrophen schon lange nicht mehr „natürlich“ sind, sondern menschengemachte Folgen des Klimawandels – Folgen, die oft die ärmsten Regionen der Welt auf verehrende Art und Weise treffen.

Am eindrucksvollsten sind Naomi Kleins Texte jedoch, wenn sie, wie im Kapitel „Kapitalismus vs Klima“, eine klare Verbindung zwischen wirtschaftlichen Aktivitäten und dem Klimawandel aufzeigt. In diesem Kapitel beschreibt sie die ablehnende Haltung des amerikanischen Heartland-Instituts gegenüber dem Klimawandel, der von den Anhängern des Instituts in gleichen Teilen geleugnet und verharmlost wird (und sich dafür von seinen Anhängern aus der amerikanischen Industrie gut bezahlen lässt).

Angst vor dem „Ökosozialismus“

Laut Klein haben die rechten Kapitalisten Angst: Angst, dass Maßnahmen zur Rettung des Klimas ihren Turbokapitalismus zerstören, Angst vor dem „Ökosozialismus“.

Klar argumentiert die Autorin, dass die Rechten gar nicht unrecht haben: Die Rettung des Klimas geht tatsächlich nicht mit dem Wirtschaftswachstum einher, den der Kapitalismus einfordert; stattdessen erfordert er die sinnvolle Bepreisung der Umweltzerstörung, die große Unternehmen stark in die Pflicht nehmen würde und eine stärker zentralisierte Planung, zur Energieversorgung etwa auf Kommunenebene und zur Koordinierung der Schutzmaßnahmen auch im globalen Maßstab. All diese Maßnahmen lassen den „Klima-Kommunismus“ anklingen, vor dem sich die rechten Kapitalisten so fürchten.

Klimaschutz ist alternativlos

Der Klimaschutz wird die wirtschaftliche Weltordnung verändern; dass er dennoch alternativlos ist, hat zumindest die junge Generation verstanden. Denn sie ist es, die mit den Folgen des unverantwortlichen Handelns leben muss. Auf einer Schülerklimademonstration im Jahr 2019 brachte es ein Plakat auf den Punkt: „Geld zählt nicht mehr, wenn wir alle tot sind.“

