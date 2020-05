Buchrezension: „Routenplaner Kreativität“ von Stephan Sonnenburg

Anzeige

Der Autor Stephan Sonnenburg, Professor für Branding, Creativity and Performative Management sowie Leiter des Masterstudienganges Management an einer privaten Hochschule in Karlsruhe, setzt sich seit 20 Jahren mit Kreativität und Ideenentwicklung auseinander. Auf einer Wanderung in den Alpen hatte er die Idee, den Prozess vom Problem bis zur kreativen Lösung als eine Bergtour zu beschreiben. Diese Metapher zieht sich – manchmal auch etwas nervend – durch das ganze Werk.

In diesem Buch geht es darum, wie man systematisch und zielführend an Problemstellungen herangeht, Ideen methodisch erarbeiten lernt und schließlich auch zielgerichtet umsetzt. Nach einer kurzen, flotten Einleitung startet der Autor seine Reise und beschreibt Schritt für Schritt (der Berg ruft), wie man Kreativität entwickeln lernt. Sehr praxisnah und detailliert schildert er dazu erprobte Kreativitätstechniken.

Sollten Sie als kreativer Laie in die Verlegenheit kommen, einen Workshop zu leiten, bei dem es darum geht, zusammen in einem Team eine kreative Lösungen zu finden, bietet das Buch die notwendigen Hilfestellungen für die Bewältigung dieser Aufgabe. Die Anweisungen reichen bis hin zu Vorschlägen, wie die Pausen genutzt werden können, beispielsweise barfüssig und hüpfend. Auch mit sogenannten Kreativitätsenergyzer werden auch müde Teilnehmer wieder munter: Die Übung „Absurde Fragen“ hilft den „Ideenmuskel“ wieder zu lockern. Beispiele: Warum sollten Hühner Krawatten tragen? Warum ist ein viereckiger Mond besser als ein runder? Um nur zwei zu nennen. (sas)

Routenplaner Kreativität. So kommen Sie im Alltag und Job sofort auf richtig gute Ideen.

Stephan Sonnenburg, Springer Fachmedien, Wiesbaden, 2020.

Softcover, 156 Seiten, 19,99 €. ISBN 978-3658259723