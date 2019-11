Scale: Die universalen Gesetze des Lebens von Organismen, Städten und Unternehmen.

Anzeige

Geoffrey West. C.H. Beck, München, 2019.

Hardcover, 478 Seiten. € 28,00. ISBN: 978-3406741913

Was haben Organismen, Städte und Unternehmen gemeinsam? Und warum ist das Leben von Organismen und Unternehmen endlich, während Städte immer größer werden? Und was hat der Physiker Geoffrey West damit zu tun? Das fragt man sich, wenn man dieses Buch zum ersten Mal zur Hand nimmt. Die Antworten sind weitreichend: In „Scale“ zeigt West auf, welche universalen Gesetzesmäßigkeiten der Skalierung es bei Tieren, aber auch bei Menschen, in urbanen Umgebungen und im Lebenszyklus von Unternehmen gibt.

West nähert sich dabei den unterschiedlichsten Fragen an und deckt Zusammenhänge auf, die oft überraschend, aber immer interessant sind. Wussten Sie zum Beispiel, dass eine Maus nur drei Jahre, ein Elefant 75 Jahre lebt – aber beide über ihr Leben verteilt ziemlich genau 1,5 Mrd. Herzschläge haben? Diese und mehr Fragen versucht West in seinem, manchmal etwas wortreichen, aber flüssig und eingängig geschriebenen Werk zu beantworten. Das Buch ist eine Freude für alle Leser, die ihre Neugier an ihrer Umgebung befriedigen und ihre Perspektive erweitern wollen. In der schnellen Zeit, in der wir leben, zähmt Wests Werk die Komplexität der Welt und ermöglicht uns den einen oder anderen Aha-Moment, nach dem so viele händeringend suchen.

Geoffrey West ist ein Pionier auf dem Feld der Komplexitätsforschung sowie der Wissenschaft von Systemen und Netzwerken. Der Physiker ist Professor am Santa Fe Institute, dessen Präsident er von 2005 bis 2009 war. Im Jahr 2006 wurde er vom „Time Magazine“ zu den 100 einflussreichsten Menschen der Welt gerechnet. (sd)

24. November 2019