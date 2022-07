Schöne, neue Welt im Jahre 2041?

Mit diesem reichlich dickleibigen Buch wagen der international bekannte KI-Experte Kai-Fu Lee und der mehrfach prämierte Science-Fiction-Autor Qiufan Chen einen Ausblick auf die Welt und das Leben im Jahr 2041 in zehn spannend zu lesenden, fiktionalen Geschichten.

Künstliche Intelligenz (KI) ist intelligente Soft- und Hardware, die Aufgaben erfüllen kann, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordert. KI ist – so die Einschätzung der beiden Autoren Kai-Fu Lee und Qiufan Chen – in den letzten fünf Jahren zur gefragtesten Technologie der modernen Welt geworden. Auch IT-affine Einkaufsmanager können dies sicherlich bestätigen. In der modernen Einkaufsorganisation kommt KI bisher mit Trippelschritten voran, aber die Perspektiven für die Zukunft sind beeindruckend.

Kai-Fu Lee ist ein an der amerikanischen Carnegie-Mellon-University promovierter bekannter KI-Protagonist, der in leitender Funktion für Microsoft und Apple arbeitete und als Manager Googles China-Geschäft maßgeblich mit aufbaute. Heute lebt er als Wagniskapital-Unternehmer in Peking und hat insofern zweifellos ein großes Interesse an der weiteren wirtschaftlichen Nutzung von KI. Der zweite Autor Qiufan Chen arbeitete in China für Baidu und Google und ist in der Zwischenzeit zu einem sehr bekannten Science-Fiction-Autor avanciert.

Die beiden KI-Protagonisten haben sich zusammengetan, um den Einfluss von KI auf die zukünftige Welt aufzuzeigen. Sie haben dafür ein originelles Format gewählt: Qiufan Chen verfasste zehn fiktionale Kurzgeschichten, in denen er Facetten von KI fiktiv fortspinnt und den Leser dabei an unterschiedliche Orte führt. Die amüsant zu lesenden Geschichten zeigen auf, was in 20 Jahren möglich ist, wenn unser Alltag von künstlicher Intelligenz geprägt sein sollte. So erhalten die LeserInnen ein Porträt unserer Welt und unseres privaten und geschäftlichen Lebens im nicht mehr so fernen Jahr 2041. Kai-Fu Lee führt für jede Kurzgeschichte den Realitätscheck durch und kommentiert sachkundig die Inhalte der darin vorkommenden Technologien. Erfreulicherweise setzt er dabei nicht nur die Brille des Informatikers auf, sondern bezieht auch gesellschaftliche Aspekte mit ein. So kann man die Chancen und Risiken der KI besser verstehen und vor allem nachvollziehen, dass es beim Erschließen der KI-Potenziale entscheidend auf die Mensch-Maschine-Symbiose ankommt.

Die zehn Geschichten decken wichtige Bereiche des Lebens ab. Mal geht es um die Liebe, mal um die persönliche Zufriedenheit, aber auch darum, wie wir in der nahen Zukunft möglicherweise lernen (Stichwort Deep Learning), uns fortbewegen (Stichwort autonomes Fahren), bezahlen und arbeiten werden. KI-Anwendungen werden Medizin und Bildung durch die Symbiose von Mensch und Maschine revolutionieren. Sie werden neue Formen der Kommunikation und Unterhaltung (Stichwort linguistische Datenverarbeitung) schaffen und dabei aber auch zu mehr Konflikten zwischen dem Schutz personenbezogener Daten und Lebenszufriedenheit führen. Schließlich geht KI nicht ohne Big Data. KI-Anwendungen werden uns von Routinearbeiten befreien, aber auch unser bisheriges Wirtschaftsmodell infrage stellen und leider auch neue Risiken in Form von autonomen Waffen hervorbringen. Ob sich die KI-Technologien als Fluch oder als Segen erweisen, hängt entscheidend davon ab, wie wir Menschen sie nutzen.

Insgesamt ist das gut aufgemachte Buch eine bemerkenswerte Mischung aus lehrreichem Sachbuch und Science Fiction mit einem Schuss Utopie der zukünftig möglichen Realität. Auch wenn man den beiden Autoren eine Prise naiven Fortschrittsglauben attestieren muss, darf man ihre Schrift als Aufforderung verstehen, das Beste aus KI herauszuholen und mit gut durchdachten KI-Anwendungen wagemutig Neues zu erschließen.