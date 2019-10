Supply Management Research. Aktuelle Forschungsergebnisse 2019.

Anzeige

Christoph Bode, Ronald Bogaschewsky, Michael Eßig,

Reiner Lasch & Wolfgang Stölzle (Hrsg.), Springer Gabler, Wiesbaden, 2019.

Softcover, 253 Seiten. 43,73 €. ISBN: 978-3658269531

Dieses Buch stellt wissenschaftliche Fortschritte in den Bereichen Einkauf, Materialwirtschaft, Supply Chain Management und Logistik vor. Es ist zugleich Tagungsband des an der Universität Mannheim durchgeführten 12. Wissenschaftlichen Symposiums „Supply Management“ des Bundesverbands Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME). Wissenschaftliche und anwendungsnahe Beiträge fördern die qualifizierte Auseinandersetzung mit der Thematik und bereichern den Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis. Die angesprochenen Themen reichen von Verhandlungsstrategien, der Koordination von Logistik und Beschaffung und der Big Data bis zu Informationssystemen in der Logistik, Lieferantenintegration und dem Management von Marktpreisrisiken. (sd)

19. Oktober 2019