Tod der Wahrheit: Gedanken zur Kultur der Lüge.

Anzeige

Michiko Kakutani, Klett-Cotta, Stuttgart, 2019.

Hardcover, 197 Seiten. € 20,00. ISBN: 978-3608964035

„Fake News“ ruft Trump in den Medienwald, und das Echo der Medien schallt fast genauso aufgewühlt zurück. Der tägliche Diskurs scheitert immer öfter an Tiefe, Analyse und Genauigkeit, und man fragt sich als Betrachter immer krampfhafter, was denn so schleichend schnell passiert sein muss, dass die Menschen den Glauben an eine geteilte, faktenbasierte und allgemeine Wahrheit und den Grundkonsens aus sozialem Humanismus, wirtschaftlichem Fortschritt und globalem Zusammenwachsen verloren.

„Tod der Wahrheit“ ist die wortgewandte, analytische Antwort auf die Frage, wie unser Weltbild derart aus den Fragen geriet. In einer scharfsinnigen, geistreichen Gegenwartsanalyse deckt Michiko Kakutani historische und kulturelle Ursprünge einer Gesellschaft auf, in der die Wahrheit an Bedeutung eingebüßt hat. Vor diesem Hintergrund entlarvt sie nicht nur Trump als die logische Konsequenz seiner kulturellen Voraussetzungen, sondern findet ebenso eine Erklärung für den momentanen, beängstigenden Sinneswandel, der uns mehr und mehr in unvereinbare Meinungslager einschließt. Mithilfe von Philosophie und Kulturwissenschaft ergründet die einflussreichste Literaturkritikerin der USA erhellend historische und soziale Fundamente eines gesamtgesellschaftlichen Phänomens, das die modernen Demokratien bedroht. Denn „Fake News“ und alternative Fakten sind Symptome eines allgemeinen Bedeutsamkeitsverlusts der Wahrheit.

Kakutani ist noch nur eine sprachgewandte Autorin, sondern auch eine analytische Kulturwissenschaftlerin, die unserer Gegenwart mit diesem tiefsinnigen Werk eine erklärende und überzeugende historische Einordnung schenkt. (sd)

14. September 2019