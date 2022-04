Über Geofaktoren, die Konfliktfelder und Krisen der Zukunft erkennen

Die multipolare Welt des 21. Jahrhunderts hat die Ära des Kalten Krieges mit ihrem zweigeteilten und daher einigermaßen berechenbaren Machtgefüge hinter sich gelassen. Die heutigen Kräfteverhältnisse sind ungleich verwirrender und daher kaum noch kontrollierbar. Umso wichtiger ist es, nicht zuletzt auch für das Spitzenpersonal der Wirtschaft, latente Krisenherde und deren Ursachen zu erkennen.

„Die Macht der Geographie im 21. Jahrhundert“ – der Titel des Buches mag auf den ersten Blick etwas verwundern, gilt die Geografie doch als eine unpolitische Disziplin, die die Welt beschreibt und die Geofaktoren analysiert. Auf den zweiten Blick erweist sich Tim Marshalls Ansatz jedoch nicht nur als originell, sondern als ausgesprochen erhellend, um die heutigen Auseinandersetzungen und die Krisen der Zukunft erklären und vielleicht sogar prognostizieren zu können. Genau darum geht es dem bekannten Journalist, der als Auslandskorrespondent für die Fernsehsender BBC und Sky News aus mehr als 40 Ländern dieser Erde berichtete, und dazu reichen ihm zehn leider optisch nicht beeindruckend dargestellte Karten in zehn Kapiteln. Seine Ausgangsthese lautet: Die Geofaktoren prägen die Lebensbedingungen der Menschen und der Staaten, und wer dies erkennt, kann leichter verstehen, warum es Konflikte gibt.

Zehn Weltregionen und Krisenherde

Vor diesem Hintergrund arbeitet Marshall sehr klar heraus, welche zehn Weltregionen die größten Krisenherde im 21. Jahrhundert darstellen. Er erklärt einleuchtend, welche geografischen Rahmenbedingungen die Krisen bedingen und verschärfen, wer die Konflikte anheizt, und wie Lösungsszenarien aussehen könnten. Seine Befunde sind alles andere als beruhigend.

Im Nahen Osten stehen sich die „gewaltige Festung“ Iran und „seine Nemesis Saudi-Arabien“ am Persischen Golf feindlich gegenüber. Im Indopazifik sieht sich Australien gefangen zwischen den Großmächten USA und China; im Mittelmeer befinden sich Griechenland sowie die Türkei in einem Dauerkonflikt. Die schwierigen und durch heftige Auseinandersetzungen geprägten Lebensbedingungen in der rohstoffreichen Sahelzone beeinflussen auch die europäische Innenpolitik, spätestens dann, wenn sich Flüchtlingsströme in Bewegung setzen.

Es lohnt sich also, bei der Analyse der Konfliktfelder nicht nur auf die ethnischen, religiösen und ideologischen Unterschiede in den umstrittenen Regionen zu blicken, sondern sich auch in die Landkarten zu vertiefen. Denn genau in den Geofaktoren, so die bedenkenswerte Argumentation des Autors, sind die großen internationalen Konflikte des 21. Jahrhunderts heute schon angelegt. Er fordert daher, ein Land stets im Verhältnis zu seinen Nachbarn, den Seewegen, Bodenschätzen und anderen Ressourcen zu betrachten. Diese Sichtweise kommt leider in der Politik viel zu kurz, und dadurch geht der notwendige globale Überblick verloren. Letzterer ist jedoch in der multipolaren Welt des 21. Jahrhunderts besonders wichtig, um in einem globalen Unternehmen die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Konfliktpotenzial Weltraum

Besonders spannend ist die Lektüre des Schlusskapitels „Der Weltraum“. Interessant ist dabei die Karte der einzelnen sogenannten „Erdorbite“; das sind die nach Kilometerabstand von der Erde eingeteilten Bereiche bis zum Mond. Es handelt sich bei diesen um die heiß begehrten Umlaufbahnen unter anderem für Satelliten. Schon jetzt zeichnet sich ab, wie viel Konfliktpotenzial im Orbit, d. h. in einem noch rechtlich fast ungeregelten Raum lauert – zumal neben Staaten auch private Unternehmen wie SpaceX von Elon Musk hier mitmischen. Ein beklemmendes Gefühl beschleicht den Leser, wenn Marshall auf die Begehrlichkeiten hinsichtlich der enormen Weltraumressourcen (Bodenschätze) eingeht. Hier sind neue Konflikte vorprogrammiert, denn die USA, Russland, China und andere Staaten wollen diese beginnend auf dem Mond ausbeuten.

Das kenntnisreiche Buch ist spannend und flott geschrieben. Es ist kein theoretischer Langeweiler. Es ist ein Buch, das sich an Leser wendet, die über das Tagesgeschäft hinausdenken. So kann es sicherlich auch international tätigen Einkaufsstrategen wichtige Denkanstöße und vor allem Warnungen mit auf den Weg geben bei der Entwicklung von Global-Sourcing-Strategien. Wie sich gerade zeigt, müssen Abhängigkeiten von potenziellen Krisen- und Konfliktgebieten von vorneherein vermieden werden.