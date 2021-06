Anzeige

Was macht der Einkauf eigentlich den ganzen Tag? Wäre das was für mich, im Einkauf zu arbeiten? Wie verschaffe ich mir als neuer Mitarbeiter einen Überblick über das Tätigkeitsfeld „Beschaffung“? Das Buch „Einkauf neu denken“ – der Titel ist irreführend und beschreibt nicht den eigentlichen Wert seines Inhalts – liefert kompakt, aber gut lesbar einen Einblick in die Aufgaben, Strukturen und Methoden der modernen Beschaffung. Praktische Checklisten liefern Herangehensweisen, denen man ansieht, dass sie aus der Praxis kommen, und helfen auch Nicht-Einkäufern dabei, sich vorzustellen, worum es im Einkauf geht. Gestandenen Einkaufspraktikern liefert das Buch viele Anregungen, das eigene Handeln kritisch zu hinterfragen. Der Unternehmensberater Manfred Schmid hat hiermit ein kleines Handbuch geschrieben, das man – angefangen beim Azubi aus dem dritten Lehrjahr bis hin zum Ingenieur aus der Entwicklung – gerne empfiehlt, um ihnen einen ersten, aber richtigen Eindruck über das moderne Beschaffungsmanagement zu vermitteln. Auch wenn ich inhaltlich über einzelne Details mit dem Autor diskutieren würde, lautet mein abschließendes Urteil: Daumen hoch! (sas)

Einkauf neu denken: Eine andere Perspektive, praktische Checklisten, bessere Methoden.

Manfred Schmid

BoD – Books on Demand, Norderstedt, 2021

Softcover, 226 Seiten, 19,90 €

ISBN: 978-3752683509