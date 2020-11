Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten.

Anzeige

Alice Hasters, Carl Hanser Verlag, München, 2019.

Softcover, 208 Seiten. 17,00 €. ISBN 978-3446264250

„Das wird man doch wohl noch sagen dürfen!“ und „die political correctnes wird oft übertrieben“ sind Sätze, die auf den ersten Blick vielleicht harmlos wirken mögen. Doch sie sind es nicht, denn sie sind fast immer begleitet von rassistischen oder sexistischen Aussagen.

Die Journalistin Alice Hasters nimmt sich dem umstrittenen Thema des Rassismus an und erzählt dabei einfühlsam und emotional aus ihrem eigenen Leben. Wie so viele nicht-weiße Menschen wird auch sie tagtäglich mit rassistischen Aussagen und Verhaltensweisen konfrontiert. Der Umgang damit ist nicht einfach. Sie thematisiert dabei ihre Schulzeit, ihren Alltag, wie ihr Körper wahrgenommen wird, zwischenmenschliche Beziehungen und ihre Familie.

Hasters schafft es, diese persönlichen Erlebnisse mit fundiertem Wissen über die Geschichte der Unterdrückung zu verbinden, und analysiert gesellschaftliche Strukturen, die den Rassismus weiter verstärken. So schreibt sie zum Beispiel: „Denn das ist meine Auffassung des Rassismus: Er ist schon so lang und so massiv in unserer Geschichte, unserer Kultur und unserer Sprache verankert, hat unsere Weltsicht so sehr geprägt, dass wir gar nicht anders können, als in unserer heutigen Welt rassistische Denkmuster zu entwickeln.“

„Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen“ ist ein ehrliches, emotionales und offenes Buch, eines, das klar macht, dass Rassismus und Diskriminierung uns alle angehen, aber besonders uns Weiße. Und das wir es sind, die sich ändern müssen, um unsere Zukunft respektvoll und tolerant zu gestalten. Für alle. (sd)