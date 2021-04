Weltweite Logistik

Anzeige

Der Historiker Peter Frankopan legt mit „Die neuen Seidenstraßen“ ein Buch vor, das den Leser die Welt mit anderen Augen sehen lässt. Er beschreibt im Detail, wie sich die politische Macht auf der Weltbühne verschiebt, weg vom Westen, der durch Führungsfiguren wie Donald Trump international an Vertrauten verloren hat, hin nach Zentralasien und China. Vor allem die Volksrepublik China, so Frankopan, beginnt diesen Leerraum zu füllen. Ein beeindruckendes Beispiel für Chinas Streben nach einer international führenden Rolle ist die sogenannte „one belt, one road“-Initiative, ein loser Verbund weltweiter Infrastrukturprojekte, die China mit großer finanzieller Unterstützung vorantreibt. Doch nicht nur Chinas Pläne analysiert Frankopan in diesem Werk, vielmehr schafft er es in einfachen Worten, die komplexen, multilateralen Beziehungen zwischen unterschiedlichen Staaten zu beschreiben und zeigt beeindruckend, wie Änderungen in einem Land, man denke an die „America first“-Politik, weltweite Auswirkungen nach sich ziehen. Mit Erscheinungsdatum im Jahr 2019 ist „Die neuen Seidenstraßen“ zwar nicht mehr ganz druckfrisch, aber noch immer ein spannendes Buch, das große Veränderungen in den Lieferketten der Zukunft erwarten lässt. (sd)

Die neuen Seidenstraßen. Gegenwart und Zukunft unserer Welt.

Peter Frankopan.

Rowohlt Verlag, Berlin, 2019.

Hardcover. 352 Seiten. 22,00 €.

ISBN: 978-3499000331