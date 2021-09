Wirtschaftsgeschichte

Deutschland ist als Land der kleinen und mittelständischen, familiengeführten Unternehmen weltweit bekannt. Doch oft wird die Geschichte der Unternehmen erst ab dem 20. Jahrhundert verfolgt. Der Autor Seidel geht in diesem Buch einen anderen Weg: er schaut sich Firmen an, die mit einer besonders langen Tradition aufwarten können. So kann etwa die William Prym GmbH & Co. KG ihre Geschichte bis 1530 zurückverfolgen; der Metallverarbeiter findet den Anfang seiner Geschichte im gleichnamigen Goldschmied und Messingverarbeiter aus Aachen.

In kleinen, detailreich recherchierten Texten stellt Seidel auf diese Art verschiedenste Unternehmen vor und gibt so auch einen Einblick in die Vielfalt der deutschen Wirtschaftsleistungen. Gleichzeitig bekommt die LeserIn einen Eindruck davon, wie lange manche bekannten Namen wirklich schon am Markt sind – Faber-Castell, C. H. Beck, Mayer Werft und B. Braun Melsungen seien nur einige Beispiele.

Wolfgang Seidel veröffentlichte bisher acht Bücher. Der in der Nähe von Ulm geborene Autor wuchs in Wiesbaden auf und studierte Jura und Rechtsgeschichte in Mainz, Genf, München und Freiburg. Er arbeitete zwanzig Jahre lang als Verlagslektor bei namhaften Verlagen. (sd)

Die ältesten Familienunternehmens Deutschlands.

Wolfgang Seidel, FBV Verlag, 2019.

Hardcover, 336 Seiten, 24,99 €.

ISBN: 978-3959722469