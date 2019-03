Direkt ab Lager und in Losgröße eins

Anzeige

Sollen Leitungen konfektioniert werden, ist der passende Stecker schnell gefunden. Oft lässt sich dieser aber nicht in kleiner Stückzahl direkt beim Hersteller bestellen. Abhilfe schafft Igus jetzt mit seinem neuen Online-Shop für Steckverbinder.

Gleich ob Motor-, Servo- oder Datenleitung: Igus offeriert mit seinem Chainflex-Sortiment die laut eigenen Angaben kostengünstigste Leitung für den Einsatz in der Energiekette. Über den Chainflex-Onlineshop kann sich der Igus-Kunde aus dem Leitungssortiment direkt die passende Lösung in Wunschlänge bestellen. Wer vorhandene Meterware selbst konfektionieren möchte, kann sich jetzt den passenden Stecker im neuen Online-Shop des Kölner Anbieters ordern. Im Connector-Shop (www.igus.de/connector-shop) findet sich eine breite Auswahl an Steckverbindern verschiedener Hersteller wie Intercontec, FCT, Yamaichi und Harting. So erhält der Kunde

die Möglichkeit, zwischen kostengünstigen Steckverbindern für Signalstecker, Steckersätzen sowie Kabelverschraubungen von Hummel zu wählen, die direkt ab Stückzahl eins und ab Lager lieferbar sind. Damit kann der Elektriker sich bereits nach wenigen Tagen die Leitung für seine Anwendung konfektionieren und anschließen. Wer sich die Konfektionierung und damit Zeit und Kosten sparen will, kann auch auf den Readycable-Service von Igus zurückgreifen. Der Motion-Cable-Spezialist entwickelt seit fast 30 Jahren Leitungen, die speziell für den Einsatz in der Energiekette entwickelt sind und bietet mehr als 4200 Antriebsleitungen nach

24 Herstellerstandards direkt anschlussfertig an. Nach der Konfektionierung durchläuft jede Leitung zu 100 % einen Digital- und Logiktest, bevor diese verschickt wird. Da alle Chainflex- Meterwaren im hauseigenen Testlabor getestet werden, vergeben die Kölner eine Garantie von 36 Monaten auf ihr komplettes Leitungssortiment. (dk)

29. März 2019