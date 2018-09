Kleine Teile, große Wirkung

Anzeige

Sicherungselemente sind unscheinbare Maschinenkomponenten, die in fast jeder Konstruktion zu finden sind. Metallfedern sowie Drahtbiegeteile fertigt und entwickelt Gutekunst Federn aus jedem gewünschten Federstahldraht.

Sicherungselemente sind formschlüssige Bauteile. Als Führungselemente schützen und begrenzen sie andere Maschinenteile meist gegen axiales Spiel. Erhältlich sind Sicherungselemente in Form von Metallfedern und Drahtbiegeteilen in vielen Ausführungen, wodurch sie sich für unterschiedlichste Anwendungen eignen. Eine aus dem Artikelangebot von Gutekunst Federn zusammengestellte Auswahl reicht vom Sprengring über Federstecker bis zu Fokkernadeln oder Sicherungsklammern.

Sprengringe

Sprengringe sind Sonderformen des Sicherungsrings. Im Maschinenbau hindern sie formschlüssig Bauteile wie Räder, Dichtelemente und Lager auf Achsen, Wellen oder innerhalb von Bohrungen daran, sich axial zu verschieben. Diese Sonderformen lassen sich vielseitig anwenden und bieten in vielen Fällen die kostengünstigste Lösung. Sprengringe gibt es in zweierlei Ausführungen:

als Sprengring DIN 7993 für Wellen-Ausführung A. Ihr Einsatz erfolgt in halbrunden Nuten auf einer Achse oder Welle und

als Sprengring DIN 7993 für Bohrungen-Ausführung B. Sie werden ebenfalls in halbrunden Nuten innerhalb einer Bohrung oder Hülse eingesetzt.

Sprengringe für Wellen und Bohrungen bietet Gutekunst in Normalstahl EN 10270-1 und Edelstahl EN 10270-3-1.4310 ab Lager in verschiedenen Abmessungen an.

Federstecker

Der Federstecker, auch als Federsplint bekannt, kommt als universelles Sicherungselement zur Lagebewahrung von verbundenen Bauteilen zum Einsatz. Die Stecker halten Muttern beziehungsweise Kronen zuverlässig in ihrer Position und verhindern ein Verdrehen der Elemente. Darüber hinaus eignen sie sich im Maschinenbau, um Achsen und Bolzen gegen Verschieben zu fixieren. Federstecker gibt es in verschiedenen Baugrößen für unterschiedliche Einsätze. Sie sind vielseitig verwendbar – beispielsweise auch im Kfz-Bereich. In der Formgebung entspricht der Federstecker standardmäßig der Norm

DIN 11024. Er ist federnd konstruiert und rastet so selbstsichernd in das Material ein. Die Komponente lässt sich bei Bedarf lösen und wiederverwenden.

Die Federstecker des Anbieters sind standardmäßig aus Federstahl nach EN 10270-1 mit verzinkter Oberfläche und aus rostfreiem Edelstahl nach EN 12070-3-1.4310 zum Kauf ab Lager verfügbar. Neben dem Federstecker einfach nach DIN 11024 gibt es mit dem Federstecker doppelt nach DIN 11024 auch eine Ausführung mit zweifacher Öse. Diese sorgt für ein besseres Handling und eine geringere Federwirkung. Die Auswahl geeigneter Größen im Online-Shop ergibt sich aus den Maßen des Lochdurchmessers, des Außendurchmessers der Welle und des Rohrs sowie der Gesamtlänge und der Länge des federnden Teils. Federstecker sichern axiale Bolzen, Achsen und Verdrehsicherungen, wie etwa Kronenmuttern. Sie gehören zu den schnellen Sicherungselementen. Die Stecker sind in verschiedenen Größen und zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich: einfach mit einer Windung und doppelt nach DIN 11024 mit zwei Windungen; der Kraftschluss des Federsteckers ist durch die doppelte Windung geringer, somit kann der Anwender das Element leichter setzen und ziehen.

Fokkernadeln oder Sicherungsklammern

Die Fokkernadel, auch Sicherungsklammer genannt, wird hauptsächlich in der Luftfahrt zur Sicherung von Schraubenverbindungen verwendet, die sich unbeabsichtigt durch Vibrationen lösen können. Um dies zu verhindern, kommt eine Schraube mit einer Querbohrung am Gewindeende zum Einsatz. Auf das Gewindeende wird die Kronenmutter verschraubt. Im nächsten Schritt wird die Fokkernadel durch die Krone und das Gewindeloch geführt, was ein Lösen der Schraube verhindert. Der Vorteil gegenüber Federsteckern: Anwender können die Fokkernadel ohne Werkzeuge entfernen und einfach wiederverwenden. Fokkernadeln fertigt Gutekunst Federn standardmäßig aus Federstahl EN 10270-1 mit verzinkter Oberfläche und aus rostfreiem Edelstahl EN 10270-3-1.4310. Sämtliche genannten Sicherungselemente sind im Online-Shop www.federnshop.com verfügbar.

Neben standardisierten Federsteckern, Sicherungsklammern, Sprengringen, Wellenringen und Splinten nach DIN fertigt der Anbieter auch Federstecker, Klammern und Splinte für Spezialanwendungen laut Angaben in jeder gewünschten Form. (dk)

20. September 2018

