Basis für die Lieferantenbündelung und optimale Lieferantenauswahl

Seit ihrer Gründung im Jahr 1997 begleitet die Star Cooperation Unternehmensgruppe ihre Kunden in zahlreichen Projekten in After Sales, Fahrzeugelektronik und Sales und bietet Beratungs- und Umsetzungslösungen in den Bereichen Technik, Logistik, Druck und Medien sowie Digital Business.

Ihr Know-how wird dabei so gebündelt, dass die Kunden der Star Cooperation Unternehmensgruppe von ihren interdisziplinären Teams und gruppenübergreifenden Synergien profitieren.

Diese Vielseitigkeit des Lösungsportfolios stellt auch den Einkauf der Star Cooperation Unternehmensgruppe vor ganz besondere Herausforderungen. Es gilt, die Heterogenität der verschiedenen Produktgruppen, die von Technik, Medien und IT bis zu Gebäude- und Fahrzeugmanagement, Personal, Logistik und Finanzen reichen, bei ihrer Bewertung individuell zu berücksichtigen; gleichzeitig aber einen zentralen Gesamtüberblick zu bewahren.

Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, hat die Star Cooperation Unternehmensgruppe im letzten Jahr mit dem Lösungsanbieter Simmeth System ein zentrales Lieferantenmanagement und Bewertungssystem eingeführt.

„Ziel des Projektes war eine verbesserte Bündelung von Lieferanten und eine Unterstützung für das Treffen der richtigen Lieferantenauswahl“, erläutert Maja Müller, Leiterin des Einkaufs bei der Star Cooperation Unternehmensgruppe. „Die Transparenz des Lieferantenmanagementsystems sensibilisiert die an den Bestellprozessen Beteiligten bezüglich des richtigen Bestellverhaltens und führt so zu nachhaltigen Prozessverbesserungen.“

Und nicht zuletzt wurde eine ganze Reihe von Vereinfachungen im Tagesgeschäft angestrebt. So wie die Erfassung von Reklamationen und die automatische Berechnung von Qualitätskennzahlen. Zum anderen auch die zentrale Ablage von Verträgen und Zertifikaten und die Verknüpfung deren Eckdaten wie zum Beispiel das Ablaufdatum mit Warnsignalen.

Umgesetzt wurde das Projekt mit der Supply-Chain Management Softwarelösung SC-Manager von Simmeth System mit dem Einsatz der Module Supply-Monitor Lieferantenmanager und SC-Evaluator Lieferantenbewertung.

Im ersten Schritt wurde gemeinsam mit den Beratern von Simmeth System ein Pflichtenheft erstellt, welches Buchungsprozesse, Workflows, Algorithmen, Datenstrukturen und Schnittstellen detailliert darstellt. Anschließend wurde die zentrale, auf einem SQL Server basierende Datenbank des SC-Managers an das datenführende SAP System angedockt. Die Datenbank wird automatisch täglich mit den definierten Daten versorgt.

„Vorteil für unsere Kunden ist, dass nicht nur unsere Berater über langjährige Erfahrung verfügen, sondern auch die Software mit auf diesem Erfahrungsschatz beruhenden Templates ausgestattet und vorkonfiguriert ist. Man fängt daher nie „von vorne an“, sondern passt lediglich Buchungslogiken und Workflows an lokale Gegebenheiten an“ erklärt Markus Simmeth, Geschäftsführer von Simmeth System GmbH. So war die Software in wenigen Wochen in der IT Landschaft der Star Cooperation implementiert und einsatzbereit.

11. Oktober 2017