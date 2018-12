Echtzeit-Vergleichsplattform für B- und C-Teile

Anzeige

Crowdfox Professional, das Vergleichsportal für B- und C-Artikel, hat die Partnerschaft mit PSG Procurement Services, dem Dienstleister für digitalisierte Beschaffung, bekannt gegeben. Beide Unternehmen zusammen erzielen dieses Jahr voraussichtlich einen Umsatz von 250 Millionen Euro und sind damit wichtige Player in der Branche.

Konzerne können Kosten beim Einkauf erheblich senken

Die Kooperation von Crowdfox und der PSG erweitert das Vergleichsportal um eine tiefe Procure-to-Pay-Integration. Dadurch ist für die Nutzer ein Echtzeitvergleich von mehr als 100 Millionen Artikelangeboten möglich. Durch die gemeinsam mit Konzernen entwickelte Lösung von Crowdfox und der PSG ist anschließend eine Direktbestellung innerhalb der unternehmenseigenen Systeme möglich. Die Kunden nutzen dabei das effiziente Ein-Kreditor-Modell und können ihre Prozesskosten deutlich senken.

Einfache technische Anbindung

Dabei ist die technische Anbindung der Händler schnell und unkompliziert. Innerhalb weniger Tage können die Händlerkataloge auf der Plattform genutzt werden. Durch die einheitliche Artikelnummer UTIN (Unique Trade Item Number) herrscht Chancengleichheit der Händlerangebote. Die Produkte im Vergleichsportal werden einheitlich dargestellt, die Crowdfox-Nutzer sehen zu jedem Produkt alle Händler. Eine innovative semantische Suche findet alle Händler für ein bestimmtes Produkt.

Die geschlossene B2B-Plattform bietet unter crowdfox.pro einen Realtime-Preisvergleich und ist bereits seit einem Jahr auf dem Markt. Jetzt wird die Plattform öffentlich vorgestellt. Crowdfox konnte bereits 40 DAX-Konzerne und Großunternehmen als Kunden gewinnen. In den letzten Monaten haben weitere 420 Großunternehmen Interesse an dem neuen Echtzeit-Vergleichsportal gezeigt. Durch die Integration der Plattform mit der digitalen Procurement-Lösung von PSG entsteht eine weltweit einmalige Innovation in der Digitalisierung des Einkaufs.

Vorteile von Crowdfox Professional für Großunternehmen

Erhöhung der E-Ordering-Quote und Reduzierung teurer Freitextbestellungen

Senkung der Prozesskosten im Procure-to-Pay-Prozess durch das 1-Kreditor-Modell

Deutliche Sortimentserweiterung ohne Kreditoren-Inflation

Vereinfachte Produktsuche für Mitarbeiter durch Zentralartikel (UTIN = Unique Trade Item Number)

Tiefe Integration der Crowdfox-Professional-Plattform in kundeninterne Beschaffungssysteme

Verfügbarkeit und Bestandsinformation in Realtime durch die Crowdfox-Catalogue-Cloud

Wolfgang Lang, CEO von Crowdfox, kommentiert: „Mit Crowdfox Professional haben wir das erste Vergleichsportal für Großunternehmen geschaffen. Damit sparen diese im Einkauf – vor allem durch den Preis-Leistungs-Vergleich, Joint-Procurement und E-Tendering. Lieferanten geben wir die Möglichkeit, direkt bei Konzernen und den größten Unternehmen gelistet zu werden. Das ist einmalig und war vorher schlicht nicht möglich. Mit Crowdfox Professional gewinnen beide Seiten – Händler wie Konzerne.”

Michael Kofler, CEO der PSG, zur Kooperation mit Crowdfox: „Die Kombination der Crowdfox-Professional-Lösung mit den bewährten technologischen und operativen Dienstleistungen der PSG im indirekten Einkauf für Konzerne und große Mittelständler bringt sowohl den einkaufenden Großunternehmen, als auch den teilnehmenden Lieferanten einen nie dagewesenen Nutzengewinn. Fairer Wettbewerb, bestmögliche Preise, hocheffiziente Prozesse für alle Beteiligten sowie abnehmergerechte, dynamische Preisgestaltungsmöglichkeiten und das alles aus einer Hand. Die PSG freut sich, diesen Game Changer aktiv mitgestalten zu dürfen.”

Über Crowdfox

Crowdfox besteht aus drei Plattformen: .com, .biz und .pro! Angefangen hat Crowdfox mit dem B2C Preisvergleich auf crowdfox.com und entwickelte dann einen B2B Marktplatz auf crowdfox.biz um die technischen Learnings zu ziehen, damit die geschlossene B2B Plattform mit dem Realtime-Preisvergleich unter crowdfox.pro entstehen konnte.

Crowdfox Professional ist ein Echtzeit-Vergleichsportal für Großunternehmen. Unter crowdfox.pro findet man eine geschlossene und individualisierte B2B-Plattform für DAX-Konzernen, Großunternehmen und großen Mittelständlern. Seit 2017 besteht die Möglichkeit, Artikel von tausenden qualitätsgeprüften Lieferanten mit Echtzeit-Preisen, Lieferzeiten und Verfügbarkeiten zu vergleichen. Lieferanten erhalten andererseits ganz ohne zeitaufwendiges Ausschreibungsverfahren Zugang zu neuen Kunden mit hohen Abnahmemengen und großem Umsatzpotenzial. Innerhalb nur weniger Minuten werden Lieferantenkataloge in die Crowdfox Catalogue Cloud des Kunden importiert. Durch die Zusammenfassung identischer Artikel zu einer speziell entwickelten Unique Trade Item Number (UTIN) sind Artikel der Lieferanten eindeutig vergleichbar. Auch die konsolidierte Abrechnung unterschiedlicher Lieferanten über nur einen Kreditor senkt den Aufwand im Procure-to-Pay-Prozess. Die Crowdfox GmbH wurde 2013 gegründet. Gründer und Geschäftsführer ist Wolfgang Lang. Weitere Infos zu Crowdfox Professional unter crowdfox.pro

5. Dezember 2018