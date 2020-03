prego services präsentiert auf BME-eLösungstagen

Anzeige

Die Digitalisierung stellt in Unternehmen immer häufiger bestehende Arbeitsweisen in Frage. Der IT- und Businesspartner Prego Services GmbH zeigt auf den BME-E-Lösungstagen, wie sich der Einkauf mit der elektronischen Ausschreibungslösung ausschreiben24.com einfach und zeitgemäß steuern lässt. Einen Schwerpunkt wird dabei eine neue Funktion bilden, mit der externe Kollegen, andere Fachbereiche oder Partner im Sinne eines kollaborativen Arbeitens eingebunden werden können.

„Die elektronische Ausschreibungslösung kann von jedem sofort intuitiv und ohne den Einsatz eines Handbuchs verwendet werden“, erklärt Marcel Wendt, Fachbereichsleiter Logistik und Produktexperte für E-Sourcing bei der Prego Services GmbH. Dank eines Baukastensystems sind für den Anwender zudem nur Module sichtbar, die er auch tatsächlich nutzen möchte. Darüber hinaus versteht sich die Plattform als Mitmach-Lösung und bietet Nutzern so die Möglichkeit, an der weiteren Ausgestaltung mitzuwirken.

„Um ausschreiben24.com kontinuierlich weiterentwickeln zu können, haben wir von Anfang an großen Wert auf den Austausch mit den Anwendern gelegt. Zahlreiche bestehende Funktionen gehen auf ihre Anregungen zurück – wie die neue Möglichkeit zum kollaborativen Arbeiten“, erklärt Wendt. Unter den Menüpunkten „Einstellungen“ und „Verfahren“ kann ab sofort ein entsprechender Zugang aktiviert werden.

Er ermöglicht es, dass externe Mitarbeiter zum Beispiel aus einem anderen Fachbereich oder Partner in ein Projekt eingebunden werden können. Der eingeladene Kontakt erhält dann eine E-Mail mit einem Link zur Anwendung. Für den Zugriff ist kein Passwort und keine separate Registrierung erforderlich. „Die neue Funktion ist einfach zu handhaben, kann aber durch die Einbeziehung verschiedener Sichtweisen im Ergebnis eine deutliche Verbesserung bedeuten“, so Wendt.

Die Prego Services GmbH zeigt die neue Funktion erstmals auf den BME-E-Lösungstagen dem Fachpublikum. Besucher der Messe erhalten darüber hinaus die Gelegenheit, am 24. März um 14:45 Uhr einen Vortrag von Marcel Wendt zu den veränderten Arbeitsweisen von Einkäufern zu erleben. „Die Digitalisierung eröffnet Unternehmen völlig neue Perspektiven. Ich freue mich darauf, die verschiedenen Möglichkeiten aufzuzeigen und lade jeden ein, mit mir vorab ins Gespr

äch zu kommen“, erklärt Wendt.

Über den Anbieter

Prego Services Fokus liegt auf der Energiewirtschaft, deer öffentlichen Verwaltung und mittelständischen Unternehmen. Das Dienstleistungsangebot umfasst Beratung, die Implementierung von bewährten Prozessen vor Ort in allen Unternehmensbereichen sowie digitale Supply-Chain-Lösungen bis hin zum Betrieb kompletter Lagerstandorte für EVUs. Prego Services wurde 2001 gegründet und beschäftigt rund 500 Mitarbeiter an den Standorten Ludwigshafen und Saarbrücken.

Weitere Informationen: www.prego-services.de

3. März 2020