Anzeige

Herzlich Willkommen zur April-Ausgabe von Beschaffung aktuell. In diesen Tagen führt kein Weg und kein Editorial am Coronavirus vorbei. Über seine Auswirkungen auf die Menschen, die Gesellschaft und die Wirtschaft erreichen uns täglich neue Meldungen. Manche machen uns nachdenklich und traurig, andere lassen uns an der Vernunft unserer Mitbürger zweifeln. Es gibt aber auch neue, positive Erfahrungen, die wir ohne diese Krise vielleicht nicht oder nicht so schnell gemacht hätten.

In vielen Büros erleben wir derzeit, wie gut Teams in der Lage sind, auch unter Druck schwierige Situationen gemeinsam zu meistern. Dort, wo man sich von überlieferten Denkmustern, wie: „Homeoffice ist nur was für junge Mütter in Teilzeit“, liebgewordenen Verhaltensweisen und traditionellen Arbeitsstrukturen trennt bzw. nun trennen muss, kann man erfahren, wie sich die täglich veränderten Bedingungen und Probleme bewältigen lassen. Homeoffice und digitale Teams bewähren sich in diesen Tagen als Arbeitsorganisationen, die effektiv funktionieren und flexibler sind als die bisherigen. In schon wenigen Wochen und Monaten wird man – so meine ich – feststellen können, dass die Unternehmen, die diese modernen Arbeitsformen eingeführt haben, deutlich robuster in der Krise auftreten, als solche, die diese nicht nutzen konnten oder wollten.

Auch für Beschaffung aktuell arbeiten wir in einem virtuellen Team: Prof. Dr. Robert Fieten beschreibt in der April-Ausgabe den Ausnahmezustand der Lieferketten und wie Einkäufer nun und zukünftig agieren können und müssen. Wir zeigen Ihnen eine Software, die hilft Supply-Chain-Daten grafisch aufzuarbeiten, um so Zusammenhänge besser zu begreifen. Für das Experteninterview sprach Sanja Döttling mit Charlotte de Brabandt über wichtige Zukunftsthemen. Sabine Ursel interviewte Prof. Dr. Lutz Kaufmann u. a. über Psychopathen im Einkauf. Die Auflösung des Warengruppenmanagements thematisiert Annette Mühlberger. Und das sind nur einige Mitglieder unseres Teams.

Viel Spaß beim Lesen und bleiben Sie gesund!