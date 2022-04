Compliance-konforme Ausschreibungs- und Vergabeverfahren

In Gewinner-Kategorie „Sustainability & Integrity konnte Aldi Süd für sein Production Facility Management in Ariba überzeugen. Jörn Vehoff, Director of International IT, Procurement & Corporate Responsibility Solutions, sowie Luca Hohenstatt, IT Manager Supplier Lifecycle, zeigten, wie Aldi Süd sicherstellt, dass bei Online-Ausschreibungs- und Vergabeprozessen nur Lieferanten teilnehmen, die die Corporate-Responsibility-Standards erfüllen, also zumindest alle gesetzlichen Vorgaben, Richtlinien und Normen. Dazu wurde in einem gemeinsamen Projekt mit SAP die Standardlösung SAP Ariba um eine Funktion für Production Facilities erweitert. Indem dort die Audit-/Zertifikatsdaten in den Beschaffungsprozess integriert werden, wird sichergestellt, dass die Einkäufer die beste Entscheidung über den beauftragten Lieferanten und seine Produktionsstätte treffen können. Im Sourcing wird dem Einkäufer neben der genutzten Produktionsstätte je Lieferanten auch direkt eine jeweilige Bewertung angezeigt. Im Gegenzug werden Produktionsstätten, die bestimmte Kriterien nicht erfüllen, blockiert. Hierzu werden Aldi-eigene Auditinformationen sowie Audit-/Zertifikatsdaten über Production Facilities von externen Standards (BSCI, SEDEX) aus einer Corporate-Responsibility-Anwendung genutzt und nach Ariba übertragen. So soll sichergestellt werden, dass während der Ausschreibungs- und Vertragsprozesse nur Lieferanten mit standardkonformen Produktionsstätten berücksichtigt werden. Ziel ist, Risiken zu vermeiden und konsequent die Strategie der Global Corporate Responsibility zu verfolgen. (sas)