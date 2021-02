Die Grenzen von KI

Anzeige

In Krisenzeiten sollten sich Unternehmen nicht allein auf Künstliche Intelligenz und Machine Learning verlassen. Wurden diese nicht auf Anomalien trainiert, haben die Systeme Schwierigkeiten, auf die veränderten Nachfragemuster schnell und passend zu reagieren.

Ein Kollege erzählte mir von seinen Erfahrungen zu Beginn seiner Karriere, als er für ein Unternehmen arbeitete, das ein intelligentes Prognoseprogramm von IBM namens Inven einsetzte, das die Einkäufer im Einzelhandel ersetzen sollte. Ein Kunde wagte den Sprung und ersetzte alle seine Einkäufer durch Inven. Dies scheiterte völlig, weil Inven die „Ausnahmen“ oder unvorhersehbaren Nachfragemuster, die ein menschliches Eingreifen erforderten, nicht berücksichtigte. In weniger als einem Jahr waren die Einkäufer wieder an ihrem Platz, und Inven war bald darauf Geschichte. Dies kam mir in den Sinn, als ich kürzlich einen aufschlussreichen Artikel in der MIT Technology Review mit dem Titel „Unser seltsames Verhalten während der Pandemie bringt KI-Modelle durcheinander“ las. Der Artikel erklärt, dass sich Organisationen während einer ernsten Krise wie Covid-19 nicht allein auf Algorithmen zur Entscheidungsfindung verlassen können. Zur Veranschaulichung erklärt der Autor, wie es Ende Februar nur fünf Tage dauerte, bis sich die übliche Top-10 der Amazon-Suchbegriffe komplett verändert hatte und durch Produkte wie Handdesinfektionsmittel, Gesichtsmasken oder Lysol ersetzt wurde. Diese Veränderung hallte auch in den globalen Einzelhandelslieferketten nach.

Da Amazon Amazon ist, reagierte das Unternehmen ziemlich flink auf diesen radikalen Wandel der Verbrauchernachfrage. Andere, weniger Algorithmus-erfahrene Einzelhändler und Hersteller, die Künstliche Intelligenz (KI) und Machine Learning (ML) nutzen, wurden davon überrascht und es fiel ihnen schwer, auf die verrückten Auswirkungen, die Covid-19 auf die Nachfrage hatte, zu reagieren. Dabei liegt die Schuld nicht bei der Technologie. KI ist im Grunde genommen nichts anderes, als eine Sammlung von Daten, die durch vordefinierte Modelle gepusht werden. ML sucht nach Mustern, die sich durch die Modelle durchsetzen lassen.

Wenn die Ausnahme zur Regel wird – die Grenzen der Automatisierung

Mit erzwungenen Veränderungen wie Corona brechen diese Muster und Modelle zusammen. Und, ähnlich wie IBM in den 80er-Jahren, wird jede KI/ML, die sich auf reine Automatisierung konzentriert, scheitern, wenn Ausnahmen zur Regel werden. Wenn man die Modelle nicht darauf trainiert, zu wissen, was sie in einer Krise zu erwarten haben, wie können sie es dann wissen? Aus diesem Grund empfiehlt einer der im MIT-Artikel befragten Experten, dass KI auf außergewöhnliche Ereignisse wie die Große Depression der 1930er-Jahre, den Börsencrash am Schwarzen Montag 1987 und die Finanzkrise 2007–2008 trainiert werden sollten.

Während sich das Coronavirus in der Welt ausbreitet, zeichnen sich Muster ab, wie Menschen Waren wie Toilettenpapier, Reinigungsmittel und Sportschuhe kaufen. Jetzt ist die beste Zeit, aus diesem Verhalten zu lernen und sich darauf vorzubereiten, diese Kenntnisse auf die nächste regionale oder globale Anomalie anzuwenden. Es ist auch nützlich, Algorithmen anhand von Daten aus kleineren, regionalen Krisen zu trainieren, wie zum Beispiel den Hurrikans in den USA, wo Wasser, Nudeln und Brot in Flaschen ausverkauft sind. Oder wie sich der Benzinverbrauch bei großen Katastrophen wie Katrina oder Schneekatastrophen verändert. Wie beim Toilettenpapierverbrauch zu Beginn von Covid-19 füllen die Menschen in solchen Situationen wann immer sie können ihre Benzintanks auf, was die Versorgungsproblematik noch verschärft.

Prognosegenauigkeit hängt auch von menschlicher Erfahrung ab

Doch egal, mit wie vielen früheren Ereignissen man ein Modell auch trainiert, keine zwei Krisen sind genau gleich. Daher braucht es den Menschen, um das Lernen anzuleiten. Es mag Trends geben, die das Verhalten langsam verändern, aber letztendlich ist das Grundmuster konsistent. Ein Beispiel: Während der Pandemie hatte McDonald’s Mesoamérica mit Volumenrückgängen, Prognoseunsicherheit und der Herausforderung zu kämpfen, verderbliche Lebensmittel durch vier verschiedene Länder mit jeweils unterschiedlichen Regierungspolitiken zu bewegen. Das Planungssystem von McDonald’s bietet eine klare Übersicht über sein Netzwerk von 135 Restaurants, Verteilungszentren und Einrichtungen, einschließlich der Bestände pro Lager, pro Standort, pro Artikel, und zwar nahezu in Echtzeit. Entscheidend ist, dass das Planungsteam zusammenarbeitete und zu täglichen, kurzfristigen Prognosen überging, damit es besser auf die ständigen Veränderungen reagieren konnte. Anstatt sich auf Informationen aus vier Jahren zu verlassen, nutzte das Team Informationen der letzten zwei Tage, um die Realitäten besser modellieren zu können. Dies veranschaulicht gut, dass die Genauigkeit der Prognosen in einer Krise in hohem Maße von menschlicher Erfahrung und menschlichem Urteilsvermögen abhängt.

Ich glaube, dass die Welt zur Normalität zurückkehren wird, sobald sich die Menschen wieder sicher fühlen. Trotzdem sollten wir künftig verstärkt Menschen einsetzen, um Maschinen dabei zu helfen, aus den Anomalien der vergangenen Monate zu lernen.

Schließlich wird es jedem Unternehmen, das behauptet, dass KI/ML automatisch alle Probleme der Welt lösen kann, nicht anders ergehen wie IBM mit Inven und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Ausnahmen die Regel in Frage stellt. Um den entgegenzuwirken, sollte sich der Schwerpunkt auf ausnahmegetriebener oder menschlich angeleitete KI und ML liegen.

Online „Mit schnellen Datenauswertungen Einkaufsrisiken minimieren“ + „Wie Automatisierung die Rolle der SC-Planer verändert“