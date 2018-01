Die Top 10 der Kennzahlen und KPIs im Einkauf

Anzeige

Ein sauber in die Systemlandschaft integriertes Einkaufsreporting hilft, den Stellenwert des Einkaufs im Unternehmen zu steigern. Durch eine zentrale Organisation des Einkaufs mit standardisierten MDM-Prozessen kann die Stammdatenqualität gesteigert werden. Effiziente Controlling-Systeme zeichnen sich durch einen hohen Grad an Automatisierung aus. Das sind nur einige der Ergebnisse der gemeinsam vom Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) und der entero AG durchgeführten Umfrage „Einkaufscontrolling in Deutschland – Strategien, Systeme und Organisationsformen“.

Durch die dritte aktualisierte Auflage der erfolgreichen Studienreihe erhalten Entscheider und Umsetzer in Einkauf, Controlling und IT wieder Hinweise über

die wichtigsten Strategien im Einkauf,

die passenden KPIs im Einkaufscontrolling sowie

die häufigsten IT-Systeme in Einkauf und Controlling.

Für die Studienreihe „Einkaufscontrolling in Deutschland“ wurden 9000 Mitglieder des BME befragt. Die Teilnehmer an der Studie verantworten im Durchschnitt ein jährliches Einkaufsvolumen von 545 Millionen Euro. Die Studie 2017 ist kostenfrei downloadbar unter www.entero.de.

Die entero AG ist eine integrierte Business- und IT-Beratung und unterstützt seit mehr als 15 Jahren Unternehmen – vielfach auf Basis von SAP-Lösungen für Einkauf und Materialwirtschaft. sas

11. Januar 2018