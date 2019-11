Anzeige

Der Maschinenbauer DMG Mori hat für die erfolgreiche Neuausrichtung seines Einkaufs den BME-Innovationspreis 2019 erhalten. Das Bielefelder Unternehmen hat den Einkauf konsequent digital transformiert.

DMG Mori erhielt die Auszeichnung des Bundesverbands Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) im Rahmen des BME-Symposiums in Berlin.

„Wir sind stolz den BME-Innovationspreis 2019 gewonnen zu haben. Diese besondere Anerkennung der digitalen Transformation und Neuausrichtung unserer globalen Einkaufsstrategie freut uns sehr. Gemeinsam mit starken Partnern treiben wir unsere Innovationskraft voran“, sagt Christian Thönes, Vorstandsvorsitzender der DMG MORI

Aktiengesellschaft. „Die stabilen Technologiepartner und Lieferanten von DMG MORI sind dabei ein wesentlicher Erfolgsfaktor – ihnen gilt unser Dank“.

Konzept überzeugt mit Vernetzung der gesamten Wertschöpfungskette

Das prämierte Konzept überzeugt mit effizienteren Prozessen durch automatisierte Bestellvorgänge, eine globale Matrix-Organisation mit regionalen Einkaufseinheiten und integrierte IT-Lösungen. Die Vernetzung umfasst dabei die gesamte Wertschöpfungskette. Schwerpunkte sind internetfähige Produkte und datenbasierte Services. Um einen komplett automatisierten Beschaffungsprozess zu etablieren, hat DMG MORI zudem die zentrale Finanzbuchhaltung eingebunden. So kann der gesamte Prozess – von der Bestellanforderung bis zur Bezahlung der

Rechnung – digital abgebildet werden. Auch Bedarfsprognosen können so besser durchgeführt und die Zusammenarbeit mit Lieferanten noch effizienter gestaltet werden. All diese Maßnahmen tragen dazu bei, den Beitrag des Einkaufs am Unternehmenserfolg nachhaltig zu steigern.

14. November 2019