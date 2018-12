Einkaufsfunktionen können ihre Prozesskosten um bis zu 30 Prozent reduzieren

Anzeige

Insgesamt sparen World-Class-Unternehmen mit einem Umsatz von rund zehn Milliarden Euro über fünf Millionen Euro jährlich im Bereich der Einkaufsfunktion ein.

Die aktuelle Studie der Hackett Group zeigt, dass World-Class-Einkaufsfunktionen 21 % weniger Personalkosten benötigen und 29 % weniger Festangestellte beschäftigen als andere. Sie sind aber weit effektiver und leistungsstärker als Unternehmen der durchschnittlichen Peer Group.

Weitere Studienergebnisse zeigen, dass Einkaufsorganisationen der Peer Group bis zu 30 % Prozesskosten einsparen können, wenn sie digitale Technologien richtig nutzen. Bei World-Class-Unternehmen kann die konsequente Einführung dieser Technologien weitere 22 % der Prozesskosten einsparen.

Auch was die Effektivität angeht, liegen World-Class-Unternehmen weit vorne: Fehlerquellen werden um den Faktor 2 bis 3 reduziert und die Mitarbeiterfluktuation im Beschaffungsbereich ist um bis zu einem Drittel geringer. Dies liegt teilweise daran, dass diese Unternehmen doppelt so viele Förder- und Schulungsprogramme für ihre Mitarbeiter eingeführt haben, als Durchschnittsunternehmen.

95 % der Studienteilnehmer bestätigten, dass die Digitalisierung den Einkauf in den nächsten 3 bis 5 Jahren grundlegend ändern wird. Gleichzeitig haben nur 2/3 der Unternehmen eine Digitalstrategie für den Einkauf definiert; und weniger als die Hälfte haben das Gefühl, die richtigen Mitarbeiter und Ressourcen für die kommenden Herausforderungen zu haben.

Die Studie der Hackett Group identifiziert 6 Hebel zur Steigerung einer nachhaltigen Einkaufs-Effektivität durch Digitalisierung:

Robotic Process Automatisierung (RPA) hat die Pilotphase verlassen und findet auf breiter Front Einsatz im Einkauf, um operative Tätigkeiten, z.B. bei Purchase-to-Pay zu automatisieren

Modern Digital Architecture, u. a. Software für e-sourcing, Lieferantensuche, Kontraktmanagement und Prozessoptimierung

Digital Workforce Enablement, etwa durch Social Media oder Messaging Dienste, steigert die Zusammenarbeit, erlaubt Crowdsourcing und beschleunigt Arbeitsprozesse

Vorausschauende (predictive) Analysetechnik für verbesserte Prognosen und optimierte Entscheidungsprozesse

Cognitive Computing und Künstliche Intelligenz befinden sich zwar noch in der Startphase, werden aber Beschaffungsorganisationen bei Prognosen und Modellentwicklungen und der Analyse großer Datenvolumen unterstützen

Digital Engagement ermöglicht Führungskräften und Mitarbeitern durch engere Zusammenarbeit ein besseres Business Partnering gegenüber anderen Funktionen

Wilhelm Schreiner, Head of Procurement and Supply Chain Europe bei The Hackett Group, zieht sein Fazit: „Die Studie sieht den Einkauf an einem bedeutenden Wendepunkt: Digitalisierung verändert das Service-Delivery-Modell grundlegend: Einkauf wird schneller, kostengünstiger, intelligenter und geht sehr viel mehr auf die Anforderungen der (internen) Kunden ein, als bisher. Dabei ist eines ganz wichtig: Digitalisierung schafft zwar eine sehr leistungsstarke neue Plattform, kann aber als isolierte Einzelmaßnahmen ihr Potenzial nicht entfalten. Sie muss eingebettet sein in eine weitaus umfassendere Strategie, die beispielsweise ERP und andere tradierte Verfahren rationalisiert. Sie strafft Arbeitsabläufe, Informationserfassung und -verarbeitung. Die Einkaufsorganisation und das Talentmanagement müssen die neue Einkaufsstrategie spiegeln.“

Die komplette Studie, die auf mehrere hundert Benchmarks, Studien und Beratungsaufträgen internationaler Großunternehmen basiert, darunter etwa ein Drittel europäischer Unternehmen, kann nach Registrierung kostenlos unter dem Link „Raising the World-Class Bar in Procurement Through Digital Transformation“ heruntergeladen werden. (sas)

