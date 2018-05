Einkaufsleiterkreis offen für Neuzugänge

Anzeige

Der Einkaufsleiterkreis des CfSM startet mittlerweile in die dritte Runde startet. Er wendet sich an Einkaufsleiter mit Führungsverantwortung mittelständisch geprägter Unternehmen bzw. Geschäftseinheiten, die bei der Fülle aktueller Diskussionen und strategischer Zukunftsthemen auf dem Laufenden bleiben und den eigenen Einkauf „benchmarken“ wollen. Im Vordergrund der auf ein Jahr angesetzten Runden steht der kollegiale Austausch in vertrauter Atmosphäre. Die thematische Ausgestaltung der Treffen orientiert sich jeweils an den Interessen der Teilnehmer – ob es sich um Digitalisierung, Einkauf 4.0 oder Disruptive Procurement, Global Sourcing, Beschaffungsmärkte oder Warengruppen handelt. Bedarfsweise werden ausgewählte externe Experten hinzugezogen – vom innovativen StartUp bis hin zu erfahrenen Einkäufern.

Seit 2005 bietet das CfSM regelmäßig Arbeitskreise zu verschiedenen Fragestellungen im Einkauf für Unternehmen an. 2016 wurde ein Arbeitskreis etabliert, der sich an Einkaufsleiter mit Führungsverantwortung mittelständisch geprägter Unternehmen bzw. Geschäftseinheiten wendet. Es können maximal 15 Unternehmen teilnehmen.

7. Mai 2018