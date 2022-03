Lernen Sie moderne Beschaffungslösungen kennen

Digitalisierung im Einkauf hat viele Aspekte. Lernen Sie in unserer Websession vier unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten von E-Procurement-Lösungen kennen. Erfahren Sie, welche Tools Ihren Einkauf optimal unterstützen, um zur Wertschöpfung Ihres Unternehmens beizutragen, und informieren Sie sich über zukunftsorientierte Fortbildungen für moderne EinkäuferInnen und Einkaufsorganisationen.

In der Beschaffung stellt man sich nicht die Frage, ob man digitalisiert, sondern nur wann. Sie suchen neue Ansätze, um das Thema E-Procurement in Ihrem Einkauf voranzutreiben? Wir präsentieren Ihnen Best Practice für digitale und nachhaltige Beschaffungsprozesse. Dazu laden wir Sie herzlich am 24. März von 10 bis 12 Uhr zu unserer Websession E-Procurement ein. Die Teilnahme ist kostenfrei. Hier erhalten Sie einen kompakten Überblick über die Voraussetzungen, Möglichkeiten und Chancen der digitalen Beschaffung. Erfahren Sie mehr über E-Procurement-Plattformen zur Beschaffung von indirektem Material, Dienstleistungen und Personal, über intelligente Kommunikationssysteme und über den Einsatz von Bots zur Automatisierung routinemäßiger Prozesse. Allen gemeinsam ist, dass sie den Unternehmen schon im Einkauf einen hohen Nutzwert bringen.

Die Websession E-Procurement startet mit Prof. Dr. Florian C. Kleemann von der Hochschule München. Er setzt sich in seiner Keynote-Speech mit dem Thema „Zukunftsorientierte Aus- und Weiterbildung im und für den Einkauf“ auseinander. Denn es steht fest, dass die Transformation nur gemeinsam mit den (richtigen) MitarbeiterInnen gelingen wird. Welche Anforderungen in der digitalen Beschaffung wichtig sind und was Unternehmen im Bereich Einkaufs-Aus- bzw. Weiterbildung tun sollten, erfahren Sie in seinem Vortrag.

So funktioniert die Zukunft

Im Anschluss stellen Ihnen vier unterschiedliche Unternehmen ihre praxisnahen und erprobten Lösungen vor.

Es beginnt Bernd Dürring, geschäftsführender Gesellschafter der Marbeho Solutions GmbH: „Digitalisierung im Einkauf ist viel mehr als Rechnungs-PDF oder Online-Kataloge. Große Chancen liegen neben dispositivem und operativem auch im strategischen Einkauf.“ Marbeho bietet dafür eine Einkaufsplattform, die auf KI setzt. Auf der Seite 23 in dieser Ausgabe sehen Sie einen Aspekt dieser Lösung.

Im Anschluss zeigt Alessandro Micciché, Head of Digital Products bei der Hays Talent Solutions GmbH, welche Mehrwerte Sie durch die Systemintegration eines Vendor Management Systems in Ihre bestehende E-Procurement-Lösung generieren können, um „maximal effizient und rechtskonform auch die Kategorie Personal einzukaufen“. Mehr dazu in der April-Ausgabe von Beschaffung aktuell.

Bei Carsten Blaha, Leiter Vertrieb und Marketing bei der Veenion GmbH, geht es um standardisierte, schnell zu implementierende, modulare Lösungen für die Beschaffung von indirektem Material und Dienstleistungen. Veenion automatisiert, vereinfacht und organisiert Prozesse und schafft maximale Transparenz in der Beschaffung. Lesen Sie dazu auch den Beitrag ab Seite 36, der auf aktuelle Kundenbeispiele eingeht.

Ob Supplier Onboarding, Guided Buying oder auch die Verhandlung mit Lieferanten im Tail Spend Bereich – Meity Mariani Herianto, Online Marketing Manager bei Botfriends, zeigt Ihnen anhand von Use Cases, wie virtuelle Assistenten die MitarbeiterInnen im Einkauf unterstützen und so helfen Zeit und Kosten zu sparen. Lesen hierzu in dieser Ausgabe auch den Beitrag ab Seite 38.

Im Anschluss an die kompakten Präsentationen haben Sie Gelegenheit, bei einer Abschlussdiskussion mit allen Beteiligten Ihre Fragen zu stellen. (sas)

Weitere Infos: beschaffung-aktuell.industrie.de/websession-e-procurement