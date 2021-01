Interview mit CPO Thomas Udesen von Bayer

Anzeige

Bayer ist ein Life-Science-Unternehmen mit einer über 150-jährigen Geschichte und Kernkompetenzen auf den Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Mit CPO Thomas Udesen sprach Beschaffung aktuell über Nachhaltigkeit als Passion, Graswurzelbewegungen im Einkauf und den langen Weg in die digitale Zukunft.

Beschaffung aktuell: Herr Udesen, seit 2016 leiten Sie als Chief Procurement Officer den weltweiten Einkauf bei der Bayer AG. Ihre Organisation befindet sich derzeit mitten in einer Umstrukturierung …

Thomas Udesen: Ja, das ist richtig. Der Einkauf war bei Bayer früher dezentral organisiert – die verschiedenen Konzernsparten hatten jeweils ihre eigenen Einkaufsorganisationen, die Zusammenarbeit untereinander wurde durch entsprechende Gremien gewährleistet. Vor ein paar Jahren haben wir damit begonnen, unseren Einkauf zu zentralisieren. Der erste Schritt war die Schaffung einer globalen und damit für Bayer insgesamt zuständigen Konzernfunktion Procurement. Allerdings hat sich der Einkauf in den verschiedenen Ländern, in denen wir über Standorte verfügen, weiterhin an den dortigen Strukturen orientiert und war daher nur bedingt zentral zu steuern. Deshalb haben wir Anfang des Jahres damit begonnen, im Zuge einer Umstrukturierung ein neues Operating Model zu implementieren, mit dem wir uns auf die digitale Zukunft vorbereiten. Einen lokalen Einkauf wird es künftig nicht mehr geben, stattdessen operiert und agiert der Einkauf länderübergreifend unter zentraler Leitung. Er ist dadurch physisch nicht mehr in allen Ländern durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vertreten, die Ressourcen werden an weniger Standorten gebündelt. Die Einkäufer sind nicht mehr in die jeweiligen lokalen Organisationen eingegliedert, sondern berichten an den Zentraleinkauf. Wir bauen damit ein Netzwerk von globalen Ressourcen auf mit einzelnen Teams für die verschiedenen Unternehmensbereiche wie beispielsweise Forschung und Entwicklung oder Marketing und Services. Diese Teams sind dann in ihrem Bereich jeweils sowohl für den Strategischen Einkauf als auch für das operative Geschäft zuständig. Wenn die Umstrukturierung abgeschlossen ist, werden wir ca. 1500 Mitarbeiter im Einkauf haben, die ein jährliches Einkaufsvolumen von 21 Milliarden Euro verwalten.

Beschaffung aktuell: Sie sagen, dass Sie sich damit auf die digitale Zukunft vorbereiten wollen …

Udesen: Die Digitalisierung bedeutet sowohl für Unternehmen als auch für den Einzelnen einen enormen Umbruch. Sie eröffnet uns viele Möglichkeiten, ist aber auch mit Risiken verbunden. Für uns als Einkäufer, aber auch für jeden anderen Menschen im professionellen Umfeld bedeutet das, dass wir uns neue Kompetenzen aneignen müssen, um weiterhin relevant zu sein. Ich halte es für sehr wichtig, das einmal zu durchdenken. Die Digitalisierung betrifft insbesondere den B2B-Bereich – hier werden neue Kollaborationsmodelle entstehen, Unternehmen werden ganz anders zusammenarbeiten als bisher. Die Idee, dass jedes Unternehmen sein eigenes Süppchen kocht und von A bis Z alles selber macht, ist doch überholt. Und der Einkauf ist ein Teil dieser neuen Zusammenarbeit. Wir werden dadurch einerseits viele neue Lösungen und Innovationen sehen. Es wird aber auch disruptive Geschäftsmodelle geben, es gibt sie ja bereits und es wird Unternehmen geben, die das nicht überstehen werden, weil sie zu sehr auf ihre alten Geschäftsmodelle fokussiert sind.

Beschaffung aktuell: Sehen Sie da einen Lernprozess bei den Unternehmen?

Udesen: Teils, teils. Es gibt Unternehmen, die das verstanden haben und die Herausforderung annehmen, sich anders aufzustellen, um im digitalen Zeitalter Erfolg zu haben. Es gibt aber leider auch sehr viele Unternehmen, die es genau umgekehrt machen, in die Defensive gehen und eher rückwärtsgewandt agieren. Dieses Verhalten wird durch die aktuelle Pandemie noch verstärkt. Firmen, die sehr defensiv agieren und derzeit auch vor enormen finanziellen Herausforderungen stehen, fallen jetzt zurück in alte Verhaltensmuster. Im Markt bestehen werden diejenigen, die sich neu aufstellen, ihre Wertschöpfung neu definieren und auch innerhalb neuer Kollaborationsmodelle agieren können und wollen.

Beschaffung aktuell: Wie sieht die Antwort bei Bayer auf diese neuen Herausforderungen aus?

Udesen: Nicht nur der Einkauf, auch Bayer als Unternehmen hat sich in den letzten Jahren neu aufgestellt. Wir arbeiten sehr hart daran, die digitale Transformation auch im Detail für die verschiedenen Funktionen zu definieren, unsere funktionale Struktur anzupassen, Prozesse zu vereinfachen und die gesamte Belegschaft über alle Ebenen hinweg an die digitale Realität heranzuführen. Ein „digitales Training“ ist bei uns inzwischen für alle Führungskräfte obligatorisch. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass wir die bereits genannten Herausforderungen als Unternehmen gut überstehen werden. Der Einkauf ist ein wichtiger Teil dieses Prozesses: Wie können wir mit Lieferanten in Netzwerken arbeiten, um einen echten Mehrwert für die Wertschöpfung des Unternehmens zu generieren? Wie können wir unsere Lieferketten nachhaltiger machen, unser Risikomanagement verbessern? Insbesondere die Art der Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten wird sich verändern, sie wird partnerschaftlicher werden. Und angesichts der Corona-Pandemie gewinnen diese Fragen noch einmal an Bedeutung.

Beschaffung aktuell: Wie sind Sie denn bisher durch die Corona-Krise gekommen?

Udesen: Glücklicherweise arbeiten wir schon länger daran, unsere Lieferketten widerstandsfähiger zu machen. Wir haben vor zehn Jahren zusammen mit BASF, Solvay, Henkel, Evonik und Lanxess die Inititiative „Together for Sustainability“ gegründet. Ziel dieser Initiative ist es herauszufinden, wo die Schwachstellen in unseren Lieferketten sind, wie wir die Lieferanten stärken können und wie wir Lieferanten bereits im Vorfeld bewerten können. Das ist ein fortlaufender Prozess, in den wir viele Ressourcen investiert haben. Jetzt in der Corona-Krise macht sich das bezahlt. Wir hatten bisher keinen einzigen Lieferausfall, keine einzige unserer Fabriken weltweit hat zu irgendeinem Zeitpunkt Engpässe gehabt. Wir haben jahrelang gemeinsam mit unseren Lieferanten daran gearbeitet herauszufinden, wie wir Risiken vermeiden und unsere Lagerhaltung verbessern können. Jetzt in der Krise waren wir sofort im Dialog miteinander und das hat weltweit funktioniert. Viele dieser Lieferanten haben wir inzwischen mit unserem Stronger Together Partnership-Award ausgezeichnet, um unseren Respekt und unsere Wertschätzung zu zeigen. Der einzige Artikel, der sich wirklich als Herausforderung erwiesen hat, waren Masken. Die haben wir normalerweise nicht auf Lager und es war auch nicht vorauszusehen, dass die Nachfrage derartig steigen würde. Wir konnten quasi dabei zusehen, wie unsere Bestände ganz schnell reduziert wurden. Und allen anderen ging es genauso. Da hat man sich dann innerhalb der Einkaufs-Community von Firma zu Firma geholfen, neue Lieferanten aufgetan, verschiedene Lösungsmodelle probiert oder Bestände verlagert. Das haben wir in den ersten paar Wochen der Krise gemacht, bis wir unsere Lager weltweit wieder aufgefüllt hatten. Verkompliziert wurde das Ganze durch die internationalen Handelsbegrenzungen, man durfte ja keine Masken exportieren. Aber innerhalb der Industrie war die Zusammenarbeit sehr gut. Uns haben Textilproduzenten angerufen und gefragt, ob wir Masken brauchen, der Bundesgesundheitsminister hat bei uns nachgefragt, ob wir Masken besorgen können, und natürlich wollten wir ein Teil der Lösung sein. Auch hier war das Zauberwort also Kollaboration, Zusammenarbeit zwischen einzelnen Unternehmen und auch mit der Regierung. Ich denke, nur so kann es funktionieren, wenn wir gut durch die Krise kommen wollen. Meiner Meinung nach ist das eine langfristige Philosophie, die Investition in eine nachhaltige Zukunft.

Beschaffung aktuell: Welchen Stellenwert hat das Thema Nachhaltigkeit für Sie?

Udesen: Nachhaltigkeit ist für mich eines der wichtigsten Themen überhaupt. Und ein Unternehmen kann nur dann nachhaltig agieren, wenn der Einkauf dabei eine aktive Rolle einnimmt. Für den Einkauf muss Nachhaltigkeit eine strategische Priorität haben – wenn er nicht alle Ressourcen und alle zu treffenden Entscheidungen unter diesem Aspekt betrachtet, dann wird es nicht funktionieren. Mit unseren von der Science Based Targets Initiative geprüften und bestätigten Klimaschutzzielen wollen wir unseren Teil dazu beitragen, die globale Erderwärmung gemäß den Anforderungen des Pariser Klimaschutzabkommens auf 1,5 °C zu begrenzen. Das bedeutet für uns, dass wir 42 Prozent unseres CO2-Ausstoßes reduzieren müssen, obwohl wir eigentlich ein Wachstum erwarten. Deshalb muss alles, was wir machen, und die Art und Weise, wie wir es machen, neu definiert werden, damit wir ab 2030 klimaneutral sind. Die Energie, die wir weltweit einkaufen, wird zu 100 Prozent erneuerbar sein. Unsere Fahrzeugflotte muss ebenfalls angepasst werden, ebenso wie das Reisemanagement. Wir arbeiten gemeinsam mit unseren Lieferanten daran, Lösungen zu finden, die dafür sorgen, dass wir unser Ziel einer Reduktion um 42 Prozent erreichen werden. Der nächste Schritt ist eine deutliche Reduktion des CO2-Ausstoßes in der Lieferkette. Immerhin entfallen hiervon 70 Prozent auf unsere Lieferanten – das müssen und werden wir angehen. Wir erwarten von unseren Lieferanten daher, dass sie ebenfalls auf erneuerbare Energien setzen, Müll reduzieren und ihre Prozesse nachhaltig aufsetzen. Wir haben einen Code of Conduct für Lieferanten entwickelt. Er basiert auf den Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und wir erwarten von allen Lieferanten, die strategisch mit uns arbeiten wollen, sich entsprechend der dort festgelegten Grundsätze zu verhalten.

Um das zu überprüfen, gibt es Assessments für die Lieferanten, die wir entweder mit Together for Sustainability oder mit der Pharmaceutical Supply Chain Initiative durchführen. Bisher haben wir auf diese Weise rund 10.000 Lieferanten überprüft, das ist ein Teil unseres Supply Managements. Sollte ein Lieferant ein Profil haben, das wir nicht akzeptieren können, dann beenden wir die Zusammenarbeit, aber das ist bisher erst zwei- oder dreimal vorgekommen. Normalerweise können wir eventuelle Schwachstellen gemeinsam mit den Lieferanten angehen, sodass diese sich mit der Zeit verbessern.

Beschaffung aktuell: Sie sind einer der Gründer der Organisation „The Sustainable Procurement Pledge“, die sich mit der Nachhaltigkeit globaler Supply Chains beschäftigt. Was hat Sie dazu bewogen, diese Organisation zu gründen, und was genau tun Sie dort?

Udesen: Es gibt weltweit schon viele Initiativen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen, sei es der Global Compact der Vereinten Nationen oder Initiativen einzelner Unternehmen. Aus der Industrie heraus gibt es viele Initiativen wie Together for Sustainability, Drive Smartly oder Fair Trade, das ist alles gut und wertvoll. Aber all diese Initiativen funktionieren top-down. Nun gibt es aber viele Menschen, für die Nachhaltigkeit wichtig ist, die aber für Unternehmen arbeiten, in denen das Thema keine große Rolle spielt oder deren Vorgesetzte andere Prioritäten haben.

Mit The Sustainable Procurement Pledge wollen wir genau diese Leute erreichen – es ist im Grunde eine Graswurzelbewegung, die eben nicht top-down funktioniert, sondern bottom-up. Wir machen das jetzt seit knapp einem Jahr und haben bisher rund 1800 Mitglieder aus der ganzen Welt. Das sind weniger Führungskräfte, sondern vielmehr die ganz normalen „kleinen Einkäufer“. Mit der Webseite www.spp.earth haben wir eine Plattform, auf der wir die Tools, die Methoden und die Inhalte bereitstellen, die unsere Mitglieder brauchen, um ihrerseits einen Dialog innerhalb ihres eigenen Unternehmens anzustoßen. Es gibt einen regelmäßigen Webcast, an dem jeder teilnehmen kann und in dem wir unter anderem auch Unterstützung für die Kommunikation mit Führungskräften anbieten. Wir versuchen also, quasi die untere Ebene der Einkaufsorganisationen mit dem nötigen Rüstzeug auszustatten, um bottom-up Einfluss zu nehmen.

Beschaffung aktuell: Was halten Sie von dem geplanten Lieferkettengesetz?

Udesen: Ich glaube, es ist wichtig, dass der Gesetzgeber den Fokus auf Nachhaltigkeit in der Lieferkette legt, und ich bin auch der Meinung, dass wir einheitliche Standards brauchen. Schwierig wird es allerdings, wenn jetzt jedes Land seine eigenen Regeln einführt. Wir haben globale Lieferketten, das würde für Unternehmen einen immensen administrativen Aufwand bedeuten. Deshalb sollte ein solches Gesetz möglichst weit oben verankert werden, entweder auf EU-Ebene oder bei der OECD, sodass wir am Ende nicht Hunderte verschiedene Standards haben.

Beschaffung aktuell: Wo sehen Sie die größten Herausforderungen für Ihr Unternehmen, Ihre Organisation und sich selbst als Einkaufsverantwortlichen in den kommenden Jahren?

Udesen: Die Vision von Bayer lautet „Health for all, hunger for none“. Das sehe ich als größte Herausforderung: Wie können wir diese Vision im Dialog mit der Gesellschaft umsetzen und wahr werden lassen? Viele der Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, können mithilfe von Technologie und Innovation gemeistert werden. Im Moment haben wir aber eine Situation, in der die Wissenschaft beinahe von Fake News verdrängt wird. Die Frage ist also, wie wir als Gesellschaft wieder in einen fakten- und wissenschaftsbasierten Dialog kommen und verstehen, dass es in der Wissenschaft nichts Absolutes gibt, sondern dass sie ein permanenter Prozess des Lernens und Verstehens ist.

Es ist wichtig, dass wir das verstehen, denn mit dem Klimawandel und dem demografischen Wandel stehen wir wirklich vor gewaltigen Herausforderungen. Wir werden immer mehr und wir werden immer älter. Auch die Globalisierung, so wie wir sie kennen, verändert sich, es gibt neue Handelsbarrieren, die unseren Lieferketten zusetzen und damit natürlich auch den Einkauf ganz direkt betreffen.

Unsere Unternehmensvision hat ebenfalls einen großen Einfluss auf den Einkauf: Wie erreichen wir unsere Nachhaltigkeitsziele, wie können wir uns zukunftsorientiert aufstellen, so dass wir den entsprechenden Gewinn erzielen, der Investitionen in Forschung und Entwicklung erst möglich macht? Der Einkauf muss sich wie alle anderen Unternehmensfunktionen auch mit der neuen digitalen Welt auseinandersetzen, aber es ist ja nicht so, als würden wir jemanden zum Mond schicken wollen. Wir wissen, wie man die Einkaufsfunktionen richtig aufsetzt, und wir wissen auch, wie man mit Leuten umgeht, das sind unsere Kernkompetenzen. Die Frage ist also nur, wie wir das in einer digitalen Welt weiter verbessern können.

Für Beschaffung aktuell führte das Interview Ulrike Dautzenberg, Journalistin, Wiesbaden.

Der Einkauf Bayer AG Im Jahr 2019 wurden bei 86.400 Lieferanten Waren und Dienstleistungen für rund 17,6 Mrd. Euro eingekauft und im konzernweiten Berichtssystem ausgewiesen. Zur Verbesserung der Nachhaltigkeitspraktiken in der Lieferkette hat Bayer einen vierstufigen Managementprozess etabliert: Bewusstsein bei Lieferanten schaffen

Lieferanten nominieren

Nachhaltigkeitsleistung bewerten

Lieferanten entwickeln Bayer überprüft die Einhaltung der Kodex-Vorgaben mittels Online-Bewertungen durch EcoVadis, einen externen Anbieter zur Nachhaltigkeitsbewertung, sowie durch Audits von externen Audit-Unternehmen bei Lieferanten vor Ort. Die zu bewertenden Lieferanten werden gemäß ihrer strategischen Bedeutung und anhand einer Nachhaltigkeits-Risikobewertung, die das Länder- und Kategorierisiko kombiniert, ausgewählt. Erwartet wird, dass alle Lieferanten die Nachhaltigkeitserwartungen erfüllen, d. h. ein „grünes“ EcoVadis (=45/100) oder vergleichbares Ergebnis eines Nachhaltigkeitsaudits erreichen. Quelle: Nachhaltigkeitspraktiken in der Lieferkette verbessern auf www.bayer.com