Open Source – neues Mindset für den Einkauf

Der Einsatz von Open Source Software ist aus den meisten Unternehmen nicht mehr wegzudenken. Eingesetzt wird sie vor allem in Unternehmensbereichen, die sich in der digitalen Transformation befinden, wie Cloud Computing oder Big Data & Analytics. Auch für Logistik und Supply Chain Management ist der Ansatz interessant.

Dachser, DB Schenker, Duisport und Rhenus haben im Oktober 2021 gemeinsam die Open Logistics Foundation gegründet. Die gemeinnützige Stiftung verfolgt das Ziel, den Open-Source-Gedanken in der Logistik zu realisieren. Zweck ist der Aufbau einer europäischen Open Source Community, um die Digitalisierung in Logistik und Supply Chain Management auf der Basis von Open Source voranzutreiben. Dutzende von Unternehmen haben bereits ihre Mitarbeit angekündigt. Eine derartige Technologieinitiative ist bis dato nicht nur einmalig in der Logistik, die Stiftungsgründer nehmen damit auch eine Vorreiterrolle beim Zukunftsthema Open Source ein. Zusammengebracht hat sie das Fraunhofer IML. Prof. Michael Henke, Institutsleiter des Fraunhofer IML, sieht im Open-Source-Ansatz auch ein großes Potenzial für den Einkauf. Dieser hat künftig eine Schlüsselrolle, aber das Mindset der Wirtschaft muss sich ändern und die große Zeit der Savings geht ihrem Ende entgegen.

Weshalb haben Sie den Anstoß zur Gründung der Open Logistics Foundation gegeben?

Prof. Michael Henke: Wir haben mit Silicon Economy Logistics Ecosystems und Blockchain Europe zwei große Projekte, die mit öffentlichen Geldern finanziert sind. Dementsprechend werden wir die Ergebnisse diskriminierungs- und barrierefrei zur Verfügung stellen, wobei der Schwerpunkt auf kleinen und mittleren Unternehmen liegt. Es ist doch völlig ineffizient, wenn jedes Unternehmen für sich immer wieder insbesondere Commodities, die jeder braucht, komplett eigenständig entwickelt. Deshalb entwickeln wir diese Lösungen open source und stellen sie allen zur Verfügung. Es geht dabei in erster Linie um Software und um Baupläne für Hardware.

Ein praktisches Beispiel?

Henke: Wir haben beispielsweise eine KI-basierte Lösung für Estimated Time of Arrival entwickelt, die allen frei zur Verfügung steht. So können wir in gewisser Weise De-facto-Standards realisieren, denn wenn alle an diesen Lösungen partizipieren, dann sind sie eben auch schnell überall im Einsatz. Die Ressourcen, die bei den beteiligten Unternehmen dadurch frei werden, können diese dann wiederum für proprietäre Lösungen nutzen, um ihr eigenes Geschäft weiterzuentwickeln. Das ist doch ein ganz wichtiger Punkt für sehr viele Unternehmen: Wie kann ich meine knappen Ressourcen, insbesondere wenn es um Softwareentwicklung geht, zielführend einsetzen? Für kleine und mittlere Unternehmen funktioniert das sicher nicht, indem jeder seine eigene Softwarelösung entwickelt und dann hofft, dass sie international zum Standard wird – das wird nicht passieren. Darüber hinaus schafft eine Open Source Software eine gewisse Vertrauensbasis, weil jeder den dahinterliegenden Code oder die Baupläne einsehen kann.

Wie könnte eine Open-Source-Lösung im Einkauf aussehen?

Henke: Ich gehe davon aus, dass sich auch der Einkauf in Richtung Open Source entwickeln wird. Der Einkauf ist es nach wie vor gewohnt und wird teilweise auch danach incentiviert, Dinge günstig zu beschaffen, um die Budgets seiner internen Kunden möglichst auskömmlich zu gestalten. Er bezahlt für bestimmte Güter und Dienstleistungen und definiert darüber seine Arbeit und seine Erfolge, beispielsweise in Form von Savings. Nun bekommen Open-Source-Lösungen in den Unternehmen immer mehr Raum, und die Commodities, die der Einkauf früher eingekauft hat, sind heute open source verfügbar. Kostenlos. Was macht der Einkauf dann mit seinem Instrumentenkasten? Da ist nichts drin, was die Beschaffung von Open-Source-Lösungen adressiert. Das ist eine sehr spannende Diskussion, denn es betrifft sein klassisches, ureigenes Tätigkeitsfeld: die Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen, die das Unternehmen braucht, um seine eigenen Produkte herzustellen.

Die Preise würden sich also massiv verändern?

Henke: Die Preise verändern sich auf jeden Fall, denn, vor allem nicht wettbewerbsdifferenzierende Software- aber auch Hardware ist dann kostenlos. Viel wichtiger ist aber, dass durch Open Source die Entwicklungsgeschwindigkeit steigt, und damit auch Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz. Entscheidend sind die Entwickler, die diese Open-Source-Lösungen verstehen und weiterentwickeln können, gemeinsam mit der Community, aber auch zu proprietären Lösungen für das eigene Unternehmen. Der Fokus wird sich verschieben von Einkäufern, die gut verhandeln können zu denen, die Open-Source-Entwicklungen beurteilen und entscheiden können, diese oder jene Lösung für das eigene Unternehmen zugänglich zu machen und auf dieser Basis die eigenen Produkte zu entwickeln. Das Skill-Level wird also breiter werden – gefragt sind nicht nur Text Scouting und Data Analytics, sondern auch die Fähigkeit, Open-Source-Lösungen aller Art richtig einschätzen und weiterentwickeln zu können. Die Kompetenz, Preise richtig einzuschätzen und gut verhandeln zu können, wird dagegen weniger relevant werden.

Muss sich der Einkauf neu erfinden?

Henke: Nicht grundsätzlich. Innovationsgespür beispielsweise wird heute schon von einem Einkäufer erwartet. Was wir brauchen, ist eine Veränderung im Mindset der Unternehmen, von denen die meisten ja nach wie vor den Einkauf nach Savings incentivieren. Das wird zunehmend unwichtiger, weil man aufgrund der Open-Source-Verfügbarkeit gar keine Savings mehr generieren kann. Open Source ist der Schlüssel für den größten Effizienzgewinn seit der globalen Beschaffung. Jetzt kommt es darauf an, was der Einkauf daraus macht.

Was ist das Besondere an Open Source? Immer noch zu oft hört man in diesem Zusammenhang vor allem „kostenlos“. Doch darum geht es wenn überhaupt nur noch am Rande. Software, die unter eine Open-Source-Lizenz gestellt wird, kann frei ausgeführt werden, ihr Quellcode steht zur Analyse und Anpassung offen und sie darf auch in modifizierten Varianten weitergegeben werden. Das bedeutet, dass viele verschiedene Entwicklerinnen und Entwickler am gleichen Projekt arbeiten können. Menschen aus unterschiedlichen Unternehmen, aus Wissenschaftseinrichtungen, aus der Verwaltung, aber auch interessierte und versierte Privatpersonen. Sie können ihre spezifischen Erfahrungen einbringen – und zugleich selbst von den Ideen und Lösungen der anderen profitieren. Gerade neue Technologien wie künstliche Intelligenz oder Blockchain können durch Open-Source-Projekte mit hohem Tempo weitergebracht werden. Open Source kann zudem einen wichtigen Beitrag leisten, dass wir dem Ziel der digitalen Souveränität näherkommen. Ein zentrales EU-Projekt wie GAIA-X für eine europäische Cloud- und Dateninfrastruktur setzt aus gutem Grund auf Grundprinzipien wie Open API, Open Standards, Open Documentation und Open Source. Und Open Source kann gerade bei weit verbreiteten Anwendungen für mehr IT-Sicherheit sorgen, da Expertinnen und Experten den Quellcode untersuchen und Schwachstellen entdecken können, bevor diese ausgenutzt werden. Aus: Open-Source-Monitor 2021, Bitkom

