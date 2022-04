Optimierte Rohstoffpreisverhandlungen

Der offizielle Name des in der Business-Network-Kategorie ausgezeichneten Projekts von Thyssenkrupp lautet: Optimized Raw Material Price Negotiation on Supplier & Customer Side.

Ziel des Projektes: Verknüpfung des unternehmensinternen Wissens mit den Marktinformationen. Das dient als Basis für optimierte Rohstoff-Preisverhandlungen sowohl auf der Lieferanten- als auch auf der Kundenseite. Dabei liegt der Fokus im Wesentlichen auf Stahl, Aluminium und Seefrachten. Das Projekt wurde Anfang 2021 gestartet, wird fortlaufend optimiert und sukzessive durch digitale Lösungen unterstützt. In der Thyssenkrupp-Lösung werden sowohl Informationen zu Volumenentwicklungen mit Rohstoffpreisprognosen als auch Informationen zur finanziellen Stabilität der Lieferanten verknüpft und um interne Daten (z. B. Abrufsituation, Vertriebsinformationen, Energiepreise) ergänzt. Diese werden einem Task Force Team zur Verfügung gestellt, das die Zeitpunkte und Zielsetzungen für Verhandlungen mit Lieferanten und Kunden koordiniert. Zudem werden Argumentationen zwischen Einkauf und Sales eng ausgetauscht und beide Bereiche am gemeinsamen Erfolg incentiviert. Weiter werden sukzessive die Daten automatisiert in der SAP Analytics Cloud gesammelt und in Echtzeit allen notwendigen Entscheidern zur Verfügung gestellt. Ergänzt wird dies um Szenarioanalysen zur besseren Entscheidungsfindung (z. B. Auswirkung bei Abschluss Langzeitverträge vs. kurzfristige Verträge mit teilweisem Spot-Zukauf). (sas)