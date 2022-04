„Our Data Driven Procurement creates significant business value“

Danfoss Procurement ist eine globale Organisation mit mehr als 500 Mitarbeitern. Hans Keeris, Vice President Procurement of Digital and Material Solutions , Electrical and Material Solutions bei Danfoss, hat seinen Einkauf mit dem Data Driven Procurment in der Kategorie Operation Excellence zum Erfolg geführt. Hintergrund: Der Einkauf bei Danfoss ist geprägt von einem sehr großen Anteil an Kaufteilen, einer hohe Komplexität in einer industriellen Umgebung, wobei über 45 Prozent der Kernkomponenten selbstgefertigt werden.

Um die Kosten bei den Kaufteilen besser in den Griff zu bekommen, wurde eine Best-of-BOM-Analyse durchgeführt. Dabei musste sichergestellt werden, dass die großen Datensätze automatisch überprüft werden können. Die aktuelle Lösung reduziert diesen langwierigen Prozess von etwa drei bis vier Wochen auf einen Tag. Dadurch konnten in einem schwierigen Marktumfeld zusätzliche Einsparungen von zwei bis drei Prozent erzielt werden. Bei der Lösung handelt es sich um eine auf Danfoss zugeschnittene, in Python programmierte Datenbank, die für mehrere Lieferanten skalierbar ist und eine bessere Transparenz ermöglicht. (sas)