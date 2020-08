Startup für Marktbeobachtung

Die Idee in Kürze: auf Knopfdruck Analyse der Lieferantenkataloge über die für den Kunden wichtigsten Portale im Internet. Tagesaktuelle Preise werden auf den unterschiedlichsten Portalen in über 21 Ländern aufgespürt. Preisverlaufskurven in Dashboards und Reports zeigen Entwicklungen auf. Der verantwortliche Einkauf lädt hierfür seinen Katalog in eine webbassierte Software.

Bild: Price Intelligence