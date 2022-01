Referenzen einholen, überprüfen und verwerten

Der Einkauf von Dienstleistungen ist immer noch eine große Herausforderung in Unternehmen. Mit dieser neuen Reihe möchten wir Ihnen Tipps zur Beschaffung von Services geben und unterschiedliche Herangehensweisen vorstellen. Wir starten mit der Lieferantenpräqualifizierung anhand von Projektreferenzen.

Wir alle verlassen uns früher oder später auf Empfehlungen unseres Netzwerks. „Kennst du jemanden der mir unser Bad neu fliesen kann? Außerdem bräuchte ich noch jemanden für das neue Dach! Der Garten muss im Frühjahr auch neu angelegt werden.“ Das führt dazu, dass unsere Bäder ungefähr gleich gut gekachelt und die Dächer vergleichbar zuverlässig gedeckt sind. In den Gärten stehen dann oft die gleichen Pflanzen.

Ähnlich verfahren wir bei der Suche und Qualifizierung von Dienstleistern im unternehmerischen Umfeld. Wir verlassen uns gerne auf die Erfahrungsberichte der Kollegen oder befreundeter Firmen. Im undurchdringlichen Dschungel der Berater, Anwälte, Prüfer und ähnlicher Dienstleister (sogenannter Professional Services) sehnen wir uns nach Sicherheit.

Neue Anbieter zu finden und fachlich zu qualifizieren ist ein langwieriger Prozess und bindet Ressourcen. Ein guter Leumund schafft Vertrauen. In über 90% der von uns untersuchten Ausschreibungen für Professional Services werden vom Auftraggeber Referenzen aktiv angefragt. Und auch beim Auf- oder Ausbau eines Dienstleisterportfolios spielt das Einholen von Referenzen eine wichtige Rolle. Was aber macht eine gute Referenz aus?

Referenzen sollten überprüfbar sein

Eine Referenz entfaltet ihren Wert für den Auftraggeber nur dann, wenn sie tatsächlich überprüfbar ist. Der empfehlende Kunde (Referenzgeber) und auch ein Ansprechpartner mit Kontaktinformationen werden genannt.

Je nach Wichtigkeit des Projekts, sind mehrere Referenzgespräche empfehlenswert. Ein angenehmer Nebeneffekt hiervon ist die Gelegenheit zur Erweiterung des eigenen Netzwerks. Schließlich hat man eventuell noch andere ähnliche Themen auf der Agenda.

Auch wenn es als Einkäufer sehr verlockend ist, sollte man zu dieser Gelegenheit nicht über konkrete Honorare sprechen.

Projekt sollten relevant sein

Viel wichtiger als die Kosten sind die Themen. Eine gute Referenz geht auf die konkrete Ausgangssituation beim Referenzgeber ein. Auch die gesetzten Projektziele sollten möglichst detailliert beschrieben werden. Diese können quantitativ oder qualitativ sein. Wichtig ist, dass sie messbar und damit gut nachvollziehbar sind. Die durch den Dienstleister gewählte Herangehensweise ist für Kunden absolut relevant. Hierbei werden eingesetzte Methoden und Tools vorgestellt. Deren Einsatz und Beitrag zum Projekterfolg sollten klar erläutert sein. Zu guter Letzt möchte man natürlich wissen, welche konkreten Ergebnisse erreicht wurden. Auch hier sind Details wichtig, um sich ein umfassendes Bild über die Fähigkeiten des Dienstleisters zu machen.

Kritisch hinterfragen sollten Auftraggeber, ob die Branchenexpertise zur erfolgreichen Erbringung der gewünschten Leistung wirklich wichtig ist. Die Erfahrung lehrt, dass es meist auf andere Qualitäten, wie beispielsweise Fachkompetenz, Kommunikationsverhalten und Empathie ankommt.

Details sind wichtig

Natürlich gibt kein Dienstleister offen unzufriedene Kunden als Referenz an. Bei der Prüfung kommt es also auch auf die Zwischentöne an. Im Referenzgespräch sollte man unbedingt auf die nicht offensichtlichen Themen zu sprechen kommen. Nachfragen zu Termin- und Budgettreue lassen wertvolle Rückschlüsse auf die Zuverlässigkeit und Flexibilität des Dienstleisters zu. Das Kommunikationsverhalten, der proaktive Umgang mit Risiken oder Problemen und die Teamfähigkeit sind wichtige Indikatoren für die wahrgenommene Qualität.

Referenzgespräche dauern üblicherweise 30 bis 60 Minuten und eine Terminfindung mit Referenzgebern ist unter dem zeitlichen Druck einer laufenden Projektausschreibung herausfordernd. Zeit- und Termindruck sind aber nicht die einzigen Gründe dafür, dass weniger als 10 % der im Rahmen von Ausschreibungen angegebenen Referenzen auch tatsächlich durch den Auftraggeber überprüft werden, meint die Deutsche Bahn. Etwa 30 % aller Referenzen sind anonymisiert und damit für Auftraggeber nicht überprüfbar, stellt die WGMB (Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung) fest. Während es gute Gründe für anonymisierte Referenzen geben mag, sollten sie die Ausnahme bleiben.

Je aktueller, desto aussagekräftiger

Beratung ist mehr als „People Business“. Neben den am Projekt beteiligten Mitarbeitenden spielen aktuelle Trends, Methoden und Technologien eine entscheidende Rolle bei der Bewertung der Aussagekraft einer Referenz.

Der Einsatz von „Verfallsdaten“ kann daher sehr wertvoll sein, um sicherzustellen, dass das notwendige Personal vorhanden ist, die aktuellen Trends im Fokus stehen und die neusten Methoden und Technologien beherrscht werden.

Die Deutsche Bahn als Vorreiter

Seit November 2021 werden von der Deutschen Bahn im Rahmen des Präqualifizierungsverfahrens von Unternehmensberatungsleistungen auf Grundlage von § 48 SektVO nur noch überprüfbare Referenzen akzeptiert. Hier werden Dienstleister bei der Registrierung über das Lieferantenportal der Deutschen Bahn aufgefordert Referenzen für einzelne Dienstleistungssegmente zu hinterlegen. Diese werden dann in einem automatisierten Prozess überprüft. Dies beinhaltet neben der Validierung der Projektinhalte (Ausgangssituation, Ziele, Herangehensweise und Ergebnisse) auch eine qualitative Bewertung von Termin- und Budgettreue. Auch die Projektbudgets werden in diese Prüfung einbezogen. So wird systemseitig sichergestellt, dass bestimmte Schwellenwerte erreicht werden. David Walther, Projektleiter Digitalisierung Präqualifizierung für Beraterleistungen, Deutsche Bahn AG, beschreibt seine Erfahrungen: „Als einer der größten Auftraggeber im Bereich der Beratungsleistungen im deutschsprachigen Raum, pflegen wir Beziehungen zu hunderten kleinen und großen Beratungsfirmen. Die Automatisierung der Referenzprüfung ist für uns ein echter Meilenstein auf unserem Weg zu noch mehr Effizienz im vergaberechtskonformen Qualifizierungsprozess von Beratern.“

Referenzen sind Geld wert

Aussagekräftige Referenzen sind für Dienstleister und Auftraggeber gleichermaßen wertvoll. Auf Anbieterseite sind es insbesondere die guten und sehr guten Referenzen, die sich bei der Neukundengewinnung auszahlen. Für Auftraggeber sind aber nicht nur die bereits genannten Vorteile bei der Vorauswahl geeigneter Dienstleister relevant, sondern auch im Rahmen von Verhandlungen. Hier liegt der Hebel für den Einkäufer im Wert einer Referenz für den Dienstleister.

Seitens der Auftraggeber lassen sich geschickte Einkäufer schon länger die Nennung als Referenz, die Nutzung des Logos und mögliche gemeinsame Veröffentlichungen durch Nachlässe oder Zusatzleistungen vergüten.

Es ist also wichtig bei der Dienstleisterauswahl sehr gründlich zu agieren, egal ob es um den proaktiven Aufbau eines Dienstleisterportfolios, beispielsweise in Form von Vorzugslieferantenlisten und den Abschluss von Rahmenverträgen oder wettbewerbliche Ausschreibungen konkreter Projekte geht.

Das Unternehmen: apadua … betreibt eine modulare SaaS-Plattform, die auf Einkäufer von Professional Services zugeschnitten ist. Die Technologie verbindet den Einkauf und seine internen Kunden entlang des gesamten Einkaufsprozesses von der Anbietersuche (EXPLORE) über die Bedarfsspezifikation und Ausschreibung (SOURCE) bis hin zur Leistungsmessung (MONITOR).

Checkliste Aus Sicht des Einkaufs ist eine wertvolle Referenz überprüfbar,

relevant,

detailliert,

aktuell. Hintergrundinfo: Das Lieferantenportal der Deutschen Bahn basiert auf einer Lösung von Procurence (www.procurence.com). Die automatisierte Referenzprüfung der Deutschen Bahn wird über die apadua Plattform ausgeführt (www.apadua.com).