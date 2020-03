So finden Einkäufer den richtigen Mobilfunktarif für Unternehmen

Anzeige

Die Wahl des passenden Mobilfunktarifs stellt nicht nur Privatkunden vor Herausforderungen. Auch Einkäufer sind von der enormen Tarifvielfalt überwältigt und finden es schwierig, die individuellen Bedarfe der Mitarbeiter abzudecken. O2 Business, die Geschäftskundenmarke des Mobilfunkbetreibers Telefónica Deutschland, hat daher einen Online-Tarifrechner eingeführt, mit dessen Hilfe der passende Tarif und das Einsparpotenzial ermittelt werden kann.

Während die Verkaufszyklen und Kaufentscheidungen im B2C-Geschäft eher kurz sind, ist das B2B-Geschäft geprägt von langen Verkaufszyklen und individuell konfigurierten Angeboten und Verträgen. Die Kaufentscheidung im Privatkundengeschäft fällt eher aus emotionalen, persönlichen Gründen, wohingegen bei Business-Kunden die Frage im Vordergrund steht, wie mithilfe eines passenden Mobilfunkangebots interne und externe Firmenprozesse produktiver und effizienter gestaltet werden können.

Was Geschäftskunden wollen

Die Kaufentscheidung bei Unternehmen wird im Unterschied zum B2C-Geschäft nicht individuell, sondern kollektiv und übergreifend – meist von einem Einkäufer oder IT-Spezialisten – getroffen. Am Ende steht einer einfachen B2C-Lösung ein Angebot über eine komplexe B2B-Kommunikationslösung, die über eine reine Konnektivität hinausgeht, gegenüber.

Woher kommt die Komplexität bei Business-Tarifen? Die Anforderungen von Firmen an den Mobilfunk unterscheiden sich sehr. Hier spielen Reisetätigkeiten, Telefonie- und Datennutzung eine Rolle. Die Bedarfe sind so vielfältig wie die Unternehmen selbst. Somit sind die verschiedenen Anwendungs-Szenarien der Mitarbeiter Haupttreiber der Tarifvielfalt im Business-Segment.

Auch aus diesem Grund hält O2 Business eigens konfigurierbare Leistungen für beinahe jeden Anwendungsfall bereit. Von der digitalen Telefonanlage bis zum unlimitierten Mobilfunktarif für Top-Management, Geschäftsführer oder Vielreisende. Die Auswahl an Mobilfunklösungen bei O2 Business geht weit über Tarifangebote hinaus: Mit dem O2 Business Spot, einem portablen WLAN-Router, schaffen Geschäftskunden zum Beispiel einen Zugang zum LTE-Netz. Teams aus bis zu 64 Mitarbeitern verbinden sich mithilfe des Geräts sicher mit dem Internet. Diese Lösung eignet sich besonders gut für den Einsatz auf Großbaustellen oder auch für Unternehmensberater, die im Team auswärts arbeiten.

Besonders wichtig für Geschäftskunden ist zudem der flexible Bezug aktueller Hardware. Daher beinhalten die O2-Business-Verträge auf Wunsch Endgeräte aller namhaften Hersteller.

Eine Herausforderung vor allem bei Großkunden stellen die Beschaffungsvorgänge der Mobilfunkgeräte dar. Denn zwischen Beschaffung der Tarife und der Endgeräte liegt oft ein zeitlicher Verzug. Die Angebote bei O2 Business sind deshalb so strukturiert, dass Vorteile bei der Hardware-Beschaffung zeitlich flexibel realisiert werden können.

So könnte der Mobilfunktarif aussehen

Wie das in der Praxis aussehen kann, zeigt der Automobil- und Elektrowerkzeugezulieferer Sinterwerke Herne. O2 Business ermöglicht dem Unternehmen den Zugang zum leistungsfähigen O2-Mobilfunknetz, das deutschlandweit eine hohe und leistungsstarke GSM-, UMTS- und LTE-Verfügbarkeit bietet. Die ausgewählten Mobilfunk-Tarifmodelle beinhalten Flatrates und Pakete für Telefonie sowie ein hohes Datenvolumen mit Weitersurf-Garantie nach Verbrauch. Zusätzlich kann der Kunde auf ein Account-Management zurückgreifen und sich über das Self-Service-Portal einen Überblick über Verträge und Rechnungen verschaffen. Hierüber lassen sich auch alle Mobilfunkdienste einfach verwalten. Olcay Gürz, Leiter des Einkaufs bei den Sinterwerken Herne, sagt: „O2 Business hat für uns das beste Angebotspaket aus attraktiven Tarifen und einem persönlichen Ansprechpartner vorgelegt.“

Tarifrechner ermöglicht Transparenz

Bei der Auswahl eines geeigneten Business-Tarifs kommen viele Aspekte zusammen, die von der IT oder dem Einkäufer beachtet werden müssen. Sich einen klaren Überblick über das Angebot zu verschaffen, war bisher nahezu unmöglich. Hinzu kommt, dass jedes Unternehmen individuelle Wünsche hat. O2 Business startete genau aus diesem Grund vor Kurzem seinen Online-Tarifrechner. Mit diesem erstellen sich Unternehmen jeder Größe einfach und schnell ein geeignetes Business-Tarifangebot. Über den Tarif-Rechner definieren sie beispielsweise ganz leicht, wie viele SIM-Karten, Gesprächsminuten oder Endgeräte sie benötigen, sowie die Höhe des benötigten Datenvolumens. Es lassen sich auch Mitarbeitergruppen nach Einsatzgebiet, gewünschtem Datenvolumen sowie Telefonie für In- und Ausland, SMS-Bedarf und Abrechnungsform der Anrufe konfigurieren. Die Angabe von Smartphone-Wünschen rundet das Angebot ab.

Der Online-Tarifrechner macht es für Einkäufer leicht zu überprüfen, ob aktuelle Mitarbeiter-Verträge im Mobilfunkbereicht zu teuer sind. Dazu übertragen sie die bestehenden Vertragskonditionen in den Tarifrechner. Das Ergebnis vergleichen die Einkäufer dann ganz einfach mit den kalkulierten Kosten des O2-Business-Angebots. Denn das Angebot beinhaltet alle Rabatte. So bietet O2 Business ein Einsparpotenzial von bis zu 40 Prozent im Vergleich zum Wettbewerb. Steht ein Anbieterwechsel bevor, ist zukünftigen O2-Business-Kunden Unterstützung sicher: Jeder Geschäftskunde erhält einen Ansprechpartner im Kundendienst. Mit O2 Business gehören Hotline-Erlebnisse wie lange Warteschleifen, mehrfaches Vortragen des Anliegens und wechselnde Ansprechpartner der Vergangenheit an. O2 Business setzt auf den Gegenentwurf und bietet hohe Verfügbarkeit seines Customer Services und verbindet die Ansprechpartner des Kunden mit dem persönlichen Betreuer bei O2 Business. Mithilfe des Online-Tarifrechners finden Einkäufer also nicht nur den passenden O2-Business-Tarif, sondern erhalten darüber hinaus eine umfassende Unterstützung im gesamten Vertragswechsel-Prozess und während der Vertragspartnerschaft. (sd)

Der Online-Tarifrechner ist hier zu finden:

www.o2online.de/business

Kontakt: o2 Business, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, München

www.o2online.de/business

www.o2online.de/business

2. März 2020