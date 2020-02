E-Lösungstage 2020 eine Vorschau

Anzeige

Statement des BME-Hauptgeschäftsführer Dr. Silvius Grobosch zu einer möglichen Verschiebung der E-Lösungstage wegen des Corona-Virus: „Wir nehmen die Situation ernst und werden den Empfehlungen der Landesregierung NRW Folge leisten. Allerdings sehen wir bei den BME-E-Lösungstagen allerdings kein erhöhtes Risiko für die Teilnehmer, auch weil die Veranstaltung national geprägt ist. Man trifft nur wenig internationales Publikum. Aber natürlich werden wir verstärkt Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen und die Policies zum Schutz vor Infektionskrankheiten ausgeben. Aktuell ist es nicht geplant, die BME-E-Lösungstage abzusagen.“ Am 24./25. März 2020 ist es wieder so weit: Die 11. BME-E-Lösungstage finden in Düsseldorf statt. Prof. Dr. Robert Fieten gibt seine ganz persönliche Vorschau auf diese Veranstaltung. BME-

Die Digitalisierung steht weiterhin ganz oben auf der Agenda unserer Unternehmen, obwohl hierzu in den vergangenen Jahren schon sehr viel gesagt und geschrieben wurde. Doch längst ist noch nicht alles getan worden. In der Tat: Der Hype bei Kongressen und Tagungen verhält sich umgekehrt proportional zur praktischen Umsetzung. Konsequenz: Wir müssen endlich raus aus dem Hype und rein in die Praxis und das, was nicht nur nice to have ist, sondern echten Mehrwert bietet, implementieren und in der täglichen Praxis nutzen!

Raus aus dem Hype, rein in die Praxis

Genau an diesem Postulat setzen die diesjährigen BME-E-Lösungstage an. Sie wollen die Teilnehmer aus der Praxis dabei unterstützen, die für ihre Organisationen passende Roadmap zur Digitalisierung von Einkauf und Supply Chain Management zu entwickeln. Anhand der präsentierten und diskutierten Erfahrungsberichte von Unternehmen sowie der dabei identifizierten Best Practices soll es den Unternehmen erspart werden, teure und demotivierende Irrungen und Wirrungen auf dem Weg hin zum digital geprägten Einkauf und Supply Chain Management 2025 zu erleiden. Neben den IT-Lösungen stehen daher die Fragen eines wirksamen Change Managements bei der Umsetzung der unternehmensspezifischen Digitalstrategien und auch die entsprechenden Business Cases im Vordergrund. Dies ist sehr wichtig, denn immer noch verwechseln zu viele Unternehmen die irreversible digitale Transformation mit einem klassischen IT-Update: Sie gehen die Einführung von E-Lösungen nicht nur in Einkauf und Supply Chain Management rein technisch an und versäumen es dabei, ihre Mitarbeiter mitzunehmen und diese auf die sich herausbildende neue Arbeitsorganisation und die neuen Stellen- sowie Skill-Profile vorzubereiten. Sie übersehen, dass E-Tools strategisch eingesetzt und von den Einkäufern und Supply Chain Managern im täglichen Doing gelebt ein Turbo für die Organisationsentwicklung sind. Die neuen Tools machen es möglich, die Prozesse in Einkauf und Supply Chain Management aber auch das Zusammenwirken mit den Partnern in der Supply Chain sowohl effektiver als auch effizienter zu machen und dadurch die Organisation wetterfest für die zukünftigen Herausforderungen volatiler Märkte und dauernder Überraschungen aufzustellen. In Einkauf und Supply Chain Management bedarf es daher eines ganzheitlichen Roll-outs der E-Lösungen und ihrer Vernetzung mit dem ERP-System und dem Rechnungswesen. Patchwork führt nicht weiter!

Fachforen, Workshops und Eröffnungsplenum

Die 11. BME-E-Lösungstage bieten den Besuchern Best Practices pur und darüber hinaus einen einzigartigen Marktüberblick über neue E-Sourcing- und E-Procurement-Lösungen.

Passend hierzu decken die vorgesehenen acht Fachforen die digitale Agenda gut ab, plusweitere Parallelveranstaltungen mit 16 Round Tables und 16 Solution-Foren von Anbietern.

In den Workshops geht es um Themen wie

Einkauf mit SAP S/4 HANA

SAP Ariba SNAP Buying & Invoicing für den Mittelstand

Digitales Vertragsmanagement

Optimierung des indirekten Einkaufs und der Dienstleistungsbeschaffung

C-Teile-Management – make or buy?

Den großen Bogen schlägt wie in jedem Jahr das Eröffnungsplenum. Die Teilnehmer erwarten interessante Vorträge von

Hagen Rickmann, Geschäftsführer Geschäftskunden von der Telekom Deutschland GmbH

Dr. Marc Azzam, Programmkoordinator Digitalisierung und Leiter DLR Think Thank vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt

Andreas Schulz, CPO, Einkauf &

Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky von der Universität Würzburg

Hagen Rickmann zeigt auf, wie Unternehmen die digitale Dividende einstreichen können. Hierauf aufbauend stellt Dr. Marc Azzam die bedeutende Rolle der Künstlichen Intelligenz für die Wertschöpfungsprozesse der Zukunft dar. Andreas Schulz skizziert am konkreten Fall die digitale Transformation des Einkaufs in seinem Unternehmen. Und wie in jedem Jahr stellt Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky die Ergebnisse seiner Studie „BME-Stimmungsbarometer E-Procurement 2020“ vor. Man darf zudem gespannt sein, welches Unternehmen den BME-Preis „Excellence in eSolutions 2020“ gewinnt.

So gewappnet können die Teilnehmer den Lösungsstand in ihren Häusern einschätzen, um dann in den folgenden Parallelsessions sowie in der großen Ausstellung als Marktplatz der Möglichkeiten Anstöße für die Entwicklung ihrer Digitalisierungsroadmap und mehr noch für ganz konkrete Problemlösungen sowie das entsprechende Doing zu finden. Denn auch für E-Lösungen gilt: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“.

Der Award Excellence in eSolutions 2020 Mit diesem Preis würdigt der BME innovative Leistungen von Anwenderunternehmen im Bereich der elektronischen Beschaffung. Prämiert werden Konzepte, die nachweislich signifikant zur Performancesteigerung des Einkaufs bzw. zur deutlichen Verbesserung des Unternehmensergebnisses geführt haben. Idealerweise wurden Mitarbeiter im Rahmen eines Change Managements vorbildlich einbezogen. Die Preisträger der vergangenen Jahre waren: Phoenix Contact GmbH & Co. KG (2019)

ZF Friedrichshafen AG (2018)

Beiersdorf AG (2017)

ProSiebenSat.1 Media SE (2016)

AGCO Corporation (2015)

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG (2014)

Miele & Cie. KG (2013)

RWE Service GmbH + Wolf GmbH (2012)

Prof. Dr. Robert Fieten, Fachliche Leitung der 11. BME-E-Lösungstage und fachlicher Berater der Beschaffung aktuell

28. Februar 2020