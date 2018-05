6. Norddeutscher Einkaufstag „Digitalisierung im Einkauf“

Anzeige

„Digitalisierung im Einkauf – Echter Nutzen oder hysterischer Hype?“ unter dieser Überschrift findet am Donnerstag, 7. Juni 2018, der von der Fachhochschule Kiel (FH Kiel) organisierte sechste Norddeutsche Einkaufstag an der IHK Kiel statt. Im Rahmen des Symposiums wird zum fünften Mal der Horst-Hartmann-Preis verliehen. Mit ihm werden insbesondere mittelständische Unternehmen ausgezeichnet, die in ihrem Einkauf innovative und Best-Practice-Lösungen erfolgreich realisiert haben. Erfahrungsberichte von den besten und neue Methoden/Strategien sowie ein neues Selbstbild des Einkaufs stehen im Mittelpunkt dieses 6. Norddeutschen Einkaufstages.

Tauschen Sie mit anderen Einkaufsverantwortlichen Ihre Erfahrungen, sammeln Sie Ideen und lassen Sie uns über die nächsten Schritte zum modernen Einkauf diskutieren. Lieferanten, praxiserfahrene Referentinnen und Referenten beschäftigen sich mit dem Leitthema der Veranstaltung.

Die Digitalisierung zumindest einiger Bestellprozesse ist heute in vielen Unternehmen Standard. Aber genau genommen handelt es sich hierbei nur um Effizienzsteigerung auf niedrigstem Niveau. Wirklich interessante Potentiale, die mit Hilfe einer strategischen und marktorientierten Ausrichtung des Einkaufs genutzt werden könnten, bleiben ungenutzt. Die Ursachen sind vielfältig, oft nachvollziehbar, teilweise aber nicht rational begründbar. Nun rollt seit einiger Zeit eine „4.0-Welle“ über Unternehmen hinweg und es entsteht der Eindruck, alles ändere sich radikal und die Digitalisierung löse auf wunderbare Weise alle Probleme. Schaut man sich aber das „Delta“ zwischen Heilsversprechen und Realität an, dann ist zumindest Geduld geboten.

Vor diesem Hintergrund widmet sich der 6. Norddeutsche Einkaufstag, den Prof. Klaus Dieter Lorenzen und Wilfried Krokowski vom Institut für Supply Chain und Operations Management der Fachhochschule Kiel am Donnerstag, 7. Juni 2018, im Haus der IHK zu Kiel veranstalten, der Frage: „Digitalisierung im Einkauf – Echter Nutzen oder hysterischer Hype?“ Erfahrungsberichte aus erfolgreichen Unternehmen und Einschätzungen aus Sicht der Wissenschaft beleuchten die sehr unterschiedlichen Facetten dieser Thematik. Denn eins ist sicher: Ein moderner und zukunftsfähiger Einkauf lässt sich nicht mit dem Download einer App realisieren.

Ergänzt wird der Norddeutsche Einkaufstag durch einen Blick über die Landesgrenze. Lieferanten aus Dänemark stellen sich vor und berichten in einem Vortrag über Integrationsmöglichkeiten. Einen besonderen Höhepunkt stellt die diesjährige Verleihung des Horst-Hartmann-Preises dar. Mit ihm werden in diesem Jahr bereits zum fünften Mal Unternehmen ausgezeichnet, die herausragende, innovative Lösungen im Einkauf realisiert haben. (sas)

Den Flyer zur Veranstaltung erhalten Sie hier als PDF: 6_Norddeutscher_EK_Tag.

7. Mai 2018