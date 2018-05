Wenn einer eine Reise plant …

Anzeige

Die Anzahl von Geschäftsreisen steigt mit der Globalisierung kontinuierlich und erreichte in Deutschland 2016 insgesamt 11,3 Mio. Einzelreisen. Von 2009 bis 2017 wuchsen die Gesamtkosten hierzulande von jährlich 41 auf heute 52 Mrd. Euro. Mit einem gezielten Travel Management lässt sich ein guter Teil davon einsparen.

Der Aufwand für Geschäftsreisen machen nach einer Erhebung der Unternehmensberatung Accenture durchschnittlich rund 15 Prozent der indirekten Kosten eines Unternehmens aus. Das ist in etwa so viel wie die Ausgaben für Büromaterial, IT und Kommunikation. Effizientes Travel Management kann laut dieser Erhebung rund 10 Prozent davon einsparen. Grundsätzlich lässt sich der Einkauf von Reisen auf dreierlei Art organisieren. Der Geschäftsreisende bucht selbst, oder die Aufgabe wird von einer Stabsstelle übernommen. Als dritte Alternative kommt ein externes Reisebüro infrage. Jede Vorgehensweise hat Vor- und Nachteile. Nach einer Umfrage von KDS, einem weltweiten Anbieter von Onlinelösungen für Geschäftsreisen, buchen rund 54 Prozent der Geschäftsleute ihre Reise selbst, wobei die Hälfte davon ein vom Unternehmen bereitgestelltes Buchungstool nutzt. Der Rest sucht frei im Internet auf den einschlägigen Portalen. Jeweils knapp ein Viertel der Befragten rufen das Reisebüro an beziehungsweise leiten die Aufgabe an eine Stabsstelle weiter.

Bucht der Reisende selbst, kann er sein Wissen um Termine und Bedingungen einbringen, muss sie also nicht jemand anderem erklären. In diesem Fall ist es aber wichtig, dass im Unternehmen klare Regeln für die Reiseorganisation existieren. Wer darf wann Business Class fliegen, darf man ins Taxi oder muss man in den Bus steigen, gibt es ein Limit fürs Abendessen und muss am Freitagabend wieder von London zurückgeflogen werden?

Selbst ist der Reisende

Dazu kommt Organisatorisches wie Freigabeprozesse, die erlaubten Verkehrsmittel, die notwendigen Vorlaufzeiten, Hotelkategorien und Buchungswege. Solche Fragen müssen in den Compliance-Regeln aber nicht nur festgeschrieben werden. Es ist ebenso wichtig, dass Verstöße geahndet und vor allem, dass die Richtlinien auch und gerade von der Geschäftsleitung vorgelebt werden. Allerdings darf Wirtschaftlichkeit nicht der einzige und alles bestimmende Faktor einer Buchung sein. Es geht auch darum, dass Mitarbeiter ausgeruht und entspannt im Meeting sitzen. Deshalb ist die Business Class spätestens bei einer Flugdauer von sechs Stunden heute in vielen Unternehmen die Regel.

Ein weiterer Faktor: Die Reiserichtlinien müssen mindestens einmal im Jahr überprüft und gegebenenfalls angepasst werden – schon im Hinblick auf die sich ständig wandelnden Steuer- und Finanzvorgaben. Ein Nachteil der Buchung durch den Reisenden: Die Daten müssen oft mehrfach eingegeben werden. Zuerst bei der Buchung, später bei der Reisekostenabrechnung und dann nochmals in der Buchhaltung.

Hier kann ein Online-Buchungs-Tool (OBE) helfen, welches entsprechende Schnittstellen unterstützt. Dies rechnet sich zumeist aber nur für große Unternehmen; für Mittelständler nur in Ausnahmefällen bzw. bei hoher Reiseaktivität. Die Investitionskosten, vor allem aber die häufig notwendigen Updates durch wechselnde Angebotspartner sowie die Schulung der Mitarbeiter gehen schnell in die Zehntausende. Eine Alternative ist die Anmietung eines OBE. Die meisten Reisebüros öffnen ihre Softwareplattformen für Kunden. Die Bezahlung erfolgt dann durch eine Gebühr pro Buchung, die aber niedriger ausfällt, als bei einer Buchung via Mail oder Anruf. Heute gibt es mehrere auf KMUs zugeschnittene Angebote. Vor der Entscheidung für einen Partner ist zu prüfen, ob dieser Reportings anbietet, die in den eigenen Workflow integriert werden können und ob seine Lösung auch Door-to-Door-Reisen unterstützt – also nicht nur Flug und Unterkunft sucht und bucht, sondern dazu Bahn oder Mietwagen.

Reisestelle und Corporate Card

Werden Reiseorganisation und -buchung durch das Unternehmen selbst durchgeführt, entfallen die Schwierigkeiten mit den Compliance-Vorgaben sowie die Schnittstellenproblematik. Im Regelfall lohnt sich der Aufbau einer Reiseabteilung aber erst für Großunternehmen. Gegen die Kosten muss allerdings die Möglichkeit gegengerechnet werden, dass Großkunden bei Hotelketten beziehungsweise Fluglinien Rabatte aushandeln können. In Unternehmen mit einer eigenen Reisestelle machen sich die Betroffenen beruhigter auf den Weg: 76 Prozent glauben, dass ihr Arbeitgeber sie gut auf die Reise und mögliche Krisenfälle vorbereitet. Bei den Firmen ohne Travel Management sind es nur 59 Prozent . Ob Reisestelle oder nicht: Auf jeden Fall sollte im Unternehmen ein Ansprechpartner zur Verfügung stehen, der im Notfall auch während der Reise Hilfe anbieten kann.

Die kleine Alternative zur Reisestelle ist zumindest in puncto Abrechnung der Einsatz einer Corporate Card. Sie erleichtert die Abrechnung und vereinfacht die Buchhaltung, weil alle zur Reise gehörenden Ausgaben übersichtlich auf einem Konto auflaufen. Das senkt unter dem Strich die Prozesskosten: „Der Einsatz einer professionellen Bezahllösung lohnt sich bereits ab einem Geschäftsreise-Etat von rund 20 000 Euro“, meint Michael Wessel, Unternehmenssprecher der Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH. Mit der Corporate Card bezahlt der Kunde auch während der Reise. Das Unternehmen kann dann jederzeit die gebuchten Ausgaben kontrollieren. Fest ausgehandelte Verträge mit Fluglinien und Hotelketten verlieren allerdings mit der zunehmenden Digitalisierung an Bedeutung. Der Grund: Je häufiger die Anbieter ihre Tarife der tagesaktuellen Nachfrage anpassen, umso weniger Sinn macht es, Konditionen für einen langen Zeitraum zu vereinbaren und in Verträgen festzuhalten. Da hilft dann nur der direkte Vergleich unterschiedlicher Anbieter. Als optimaler Zeitraum für die eigentliche Buchung gilt der Zeitraum zwei Wochen vor Abflug.

Hallo Reisebüro!

Am einfachsten ist der Anruf beim Reisebüro. Heute werden aber nur noch circa 20 Prozent aller Geschäftsflüge auf diese klassische Art eingekauft – und nur 2 Porzent der Hotelbuchungen. Allerdings konnte der stationäre Vertrieb letztes Jahr wieder zulegen: Sein Umsatz stieg von 7,6 Mrd. Euro im Jahr 2016 auf 7,9 Mrd. Euro in 2017. Darin sind alle Reisevertriebsstellen in Deutschland enthalten, also klassische Reisebüros mit Firmenservices ebenso wie die großen internationalen Travel Management Companies (TMC).

Das Reisebüro muss nicht zwangsläufig die teuerste Alternative der Ticketbeschaffung sein. Erstens kennen deren Mitarbeiter Sonderkontingente und -konditionen. Zweitens wickeln sie mit ihrer Erfahrung knifflige Aufgaben wie Stornierungen, Umbuchungen, Gabelflüge etc. wesentlich schneller ab als der in diesen Dingen nicht so geübte Reisende. Und drittens macht sich im besten Fall das Creative Ticketing der Spezialisten bezahlt: die Kombination zum Beispiel von Flug und Hotel. Und nicht zuletzt: Laut der KDS-Studie brauchen nach eigener Angabe die Selbstbucher durchschnittlich eine Stunde, bis die Tickets gebucht sind. Arbeitszeit, die sinnvoller eingesetzt werden kann.

Skypen oder fliegen?

Beides zu seiner Zeit. Natürlich bietet eine Videokonferenz überzeugende Vorteile: Sie ist kürzer weil An- und Abreise wegfallen, sie ist günstiger und im Zweifelsfall kann jeder involvierte Kollege miteingebunden werden. Allerdings weist die digitale Reise auch erhebliche Nachteile auf: Kommunikations-Spezialisten wie der amerikanische Psychologe Albert Mehrabian gehen davon aus, dass dabei viel von den Inhalten auf der Strecke bleibt. Mehrabian will gemäß der nach ihm benannten Regel herausgefunden haben, dass unsere Botschaften nur zu 7 Prozent aus Sprache, dafür zu 38 Prozent aus Stimme und zu 55 Prozent aus Körpersprache bestehen. Man kann sich sicherlich über die exakten Anteile streiten. Fakt ist, dass Videokonferenzen zwar im Alltagsgeschäft und bei Routineabstimmungen Zeit und Geld sparen, bei emotionalen Anlässen aber Chancen kosten. Das gilt beispielsweise für den Erstkontakt zu einem möglichen Geschäftspartner, bei dem es darum geht, das Vertrauen für eine tragfähige Beziehung aufzubauen. Auch Produkt- oder Projektpräsentationen verlaufen unter dem Strich erfolgreicher, wenn alle Beteiligten gemeinsam an einem Tisch sitzen.

Das ist neu in 2018

Die schlechten Nachrichten zuerst: Die Flugpreise werden steigen – und zwar deutlich. Experten begründen diese Einschätzung mit den steigenden Rohölpreisen und rechnen mit Zuschlägen von bis zu 7 Prozent. Ähnliches zeichnet sich bei den Hotelkosten ab. Die gute Nachricht: Die Preise für Bahn, Bus und Taxi bleiben weitgehend stabil. Im innerdeutschen Verkehr entwickelt sich die neue Bahnstrecke zwischen Berlin und München zu einer echte Alternative zum Flugzeug. Rechnet man die Zeit von Tür zu Tür, ist die Bahn oft sogar schneller.

Auch das juristische Umfeld ändert sich 2018. So können Geschäftsreisende Ansprüche bei Mängeln im Hotel künftig zwei Jahre lang geltend machen. Bisher galt eine Frist von nur einem Monat ab Reiseende. Die zunehmende Digitalisierung hat zudem dazu geführt, dass die EU die Anforderungen an den Datenschutz erhöht hat. Deshalb tritt am 25. Mai 2018 europaweit die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft. Sie wird die Art, wie Unternehmen Geschäftsreisedaten sammeln und verarbeiten dürfen, deutlich verändern. Die wichtigste Änderung in diesem Zusammenhang: Der Reisende hat ein Recht auf Vergessen – zumindest wenn das Unternehmen seine persönlichen Daten nicht mehr braucht. Auf Anforderung müssen die Daten dann gelöscht oder zumindest anonymisiert werden. Bei Verstößen drohen dem Unternehmen Bußgelder in Höhe von bis zu 20 Mio. Euro. Bei großen Unternehmen und Konzernen sind sogar noch höhere Strafen möglich: Hier können die Aufsichtsbehörden bis zu 4 Prozent vom weltweiten Konzernumsatz des Vorjahres ansetzen.

Während die Unternehmen also stärker in die Pflicht genommen werden, gehen Bundesbehörden den entgegengesetzten Weg: Fluggast-Informationen werden ab Mai 2018 fünf Jahre lang vom Bundeskriminalamt gespeichert – egal, ob der Reisende privat oder geschäftlich unterwegs war. Dabei wird eine Vielzahl von Daten erfasst: Die Bandbreite reicht vom Passagiernamen über die Sitzplatznummer bis hin zu den Essenswünschen. Diese anlasslose Vorratsdatenspeicherung ist Teil einer weiteren EU-Richtlinie und soll in Zukunft Rasterfahndungen erleichtern.

Schon Mitte 2017 haben der weltweit größte Zimmeranbieter Marriott, kurz darauf auch Hilton, die Stornierungsregeln geändert. Sie verlangen jetzt die Zahlung des vollen Zimmerpreises, wenn die Buchung nicht mindestens 48 Stunden vor Anreise storniert wurde. Bis dato galt fast überall die Praxis, dass noch am ursprünglich geplanten Anreisetag bis 18 Uhr kostenlos storniert werden konnte.

Michael Grupp,

Fachredakteur in Stuttgart

5. Mai 2018