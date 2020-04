Anzeige

Wie entwickelt sich der Einkauf zum strategischen Player im Unternehmen? Wie übernimmt der Einkauf die Verantwortung für die Lieferketten auf Augenhöhe mit Entwicklung, Marketing und Produktion? Mit dieser Artikelserie wird die strategische Transformation im Einkauf bei der Schreiner Group nachgezeichnet und die zugrunde liegenden Erfolgskonzepte erläutert. Der zweite Teil zeigt, wie mit der strategischen Transformation begonnen wird.

Die Startphase stellt besondere Herausforderungen an die strategische Transformation, da anfangs weder Kompetenz noch Kapazität oder Reputation für Strategie im Einkauf vorhanden ist. Am Beispiel der Schreiner Group wird illustriert, wie die strategische Transformation in Bewegung gesetzt werden kann. Wie kann in einem stark operativ ausgerichteten Einkauf die strategische Transformation in Gang gesetzt werden? Dazu muss die Ausgangssituation eines operativ abwickelnden Einkaufs verstanden werden. Diese ist häufig durch die folgenden drei teuflischen Zirkel geprägt.

Zirkel 1: Kapazität

Zirkel 2: Kompetenz und Reputation

Zirkel 3: Investition

Kapazität: Im abwickelnden Einkauf steht die einzelne Beschaffung im Mittelpunkt: Bestellen, gelegentlich anfragen und ab und zu Alternativangebote einholen sind die zentralen Aufgaben stets mit Bezug auf einzelne Bedarfe. Strategische Aufgaben wie mittelfristige Bedarfsplanung, Bündelung, strategische Kostenanalysen oder Lieferantenentwicklung stehen nicht im Fokus. Aufgrund fehlender strategischer Vorplanung werden allerdings häufig kritische Rettungsaktionen erforderlich, um die Versorgung zu sichern. Solche „Feuerwehreinsätze“ verbrauchen alle freien Kapazitäten, sodass für eine Strategie keine Zeit mehr bleibt.

Kompetenz, Reputation und Investition: Ist der abwickelnde Einkauf mit Bestellen und Feuerwehreinsätzen beschäftigt, benötigt er keine strategische Kompetenz. Damit wird er von Bedarfsträgern bei strategischen Fragestellungen weder kontaktiert noch informiert. „Der Einkauf kann ja doch nichts beitragen.“ Das glaubt sogar der Einkauf selbst. Maverick Buying ist somit die Lösung. Mangelnde Strategiekompetenz verhindert die Beteiligung in strategischen Projekten und somit wiederum die Kompetenzentwicklung.

Da der Wertbeitrag des abwickelnden Einkaufs eher gering ist, wird entsprechend in Einkaufssysteme oder in die Personalentwicklung nicht (wesentlich) investiert. Mangelhafte Transparenz zum Einkaufsgeschehen und wenig effektive IT-Systeme führen wiederum dazu, dass der Einkauf keinen bedeutsamen Wertbeitrag für das Unternehmen leisten kann.

Start der strategischen Transformation

Kurz zusammengefasst: Der Mangel an Kapazität, Kompetenz und Investition im abwickelnden Einkauf verhindert, dass der Einkauf einen strategischen Wertbeitrag im Unternehmen leisten kann. Hierin liegt wiederum die zentrale Ursache einer zu geringen Entwicklung von Kapazität, Kompetenz und Investition im strategischen Einkauf.

Wie können diese teuflischen Zirkel durchbrochen werden? Bei der Schreiner Group wurde der folgende Weg eingeschlagen, der auf andere Unternehmen übertragbar erscheint. Mit sichtbaren Quick Wins wird die Nützlichkeit des Einkaufs deutlich gemacht. Wer sich im Kleinen bewährt, darf schrittweise auch bei größeren strategischen Aufgaben teilhaben, lautet die Devise. Parallel dazu werden die Voraussetzungen für den Aufbau einer strategischen Kompetenz im Einkauf geschaffen. Der Einkauf wird schrittweise in die strategisch ausgerichteten Prozesse integriert. Im folgenden werden wesentliche Aktionen in Phase 1 vorgestellt.

Transparenz schaffen

Seitens des Einkaufs wurden Jahrespreisverhandlungen eingeführt und ein Skontoprojekt initiiert. Beide Projekte sind zwar überhaupt nicht strategisch, brachten aber ganz erhebliche Einsparungen, die im Vorfeld nicht für möglich gehalten wurden. Darüber hinaus gelingt es dem Einkauf in einem bereits bestehenden Programm zum Lean Management, die Lieferanten erfolgreich einzubinden. Dies führt zu mehr Versorgungssicherheit und Flexibilität bei gleichzeitig geringen Beständen. Diese Maßnahme bringt insbesondere anderen Abteilungen im Unternehmen erheblichen Nutzen.

Transparenz zum Spend – wer, kauft was, bei wem, wann, wo, zu welchen Konditionen – ist für den Strategischen Einkauf von zentraler Bedeutung und eröffnet vielfältige Optimierungspotenziale. Auch wenn die systemtechnischen Grundlagen anfangs unbefriedigend waren, wurde – teils mit einer aufwendigen Berichterstattung – Transparenz zu den Warengruppen, Lieferanten, Bedarfsträgern und Regionen geschaffen. Erst nach zwei Jahren konnten die Auswertungen weitgehend automatisiert werden.

Die frühen Erfolge müssen geplant und kommuniziert werden. Es muss sehr genau überlegt werden, wie innerhalb kurzer Zeit die Leistung des Einkaufs sichtbar wird. Von zentraler Bedeutung ist diesbezüglich auch das Commitment der Geschäftsführung. Der geschäftsführende Inhaber der Schreiner Group steuerte mit einem quartalsweisen Business Plan Meeting die Entwicklung des Einkaufs. Gleichzeitig unterstützte er mit seinem Commitment den Aufbau des Strategischen Einkaufs maßgeblich. Es war jedem im Unternehmen klar, dass der Geschäftsführer den Aufbau des Strategischen Einkaufs forderte und förderte.

Strategisches Warengruppenmanagement

Für die Kompetenzentwicklung im Einkauf ist der Aufbau eines Warengruppenmanagements von zentraler Bedeutung. Durch die Fokussierung der Einkäufer auf spezifische Warengruppen können sie Markt- und Technologiekompetenz aufbauen und somit mit den Entwicklern auf Augenhöhe kommunizieren. In der Startphase werden ein marktorientierter Warengruppenschlüssel definiert, Verantwortlichkeiten festgelegt und erste strategische Analysen durchgeführt. Kurzfristig konnten vielfältige Quick Wins realisiert werden.

Ebenso muss die Einkaufsorganisation die Kompetenzentwicklung unterstützen. So erfolgte eine Restrukturierung des Einkaufs nach der Methoden- und der Warenkompetenz in einen direkten und einen indirekten Einkauf. Mit der gleichen Zielsetzung wurde der Strategische Einkauf nach Warengruppen strukturiert und vom operativen Einkauf organisatorisch getrennt. Zufällig bot sich die Chance, im Rahmen der Neustrukturierung des Produktentwicklungsprozesses erste Ansätze eines Projekteinkaufs zu etablieren. Die Chance wurde genutzt, auch wenn dem Einkauf keine Zusatzkapazität bereitgestellt wurde.

Strategische Projekte starten

Parallel zu den aufgezeigten Entwicklungen wurden erste strategische Projekte wie die Digitalisierung der Prozesse oder die Entwicklung des Lieferantenmanagements gestartet.

Nach zwei Jahren war der Einkauf als „Ergebnisbringer“ etabliert, der einen wesentlichen Wertbeitrag leisten konnte. Die Ausrichtung und die Erfolge des Einkaufs waren noch weitgehend operativ. Allerdings hatte der Einkauf mit der neuen Organisationsstruktur, dem Warengruppenmanagement und der Vorbereitung weiterer strategischer Projekte die Weichen in Richtung Strategie gestellt.

Prof. Dr. Gerhard Heß, TH Nürnberg Georg-Simon-Ohm, Professur für Supply Management und Leiter Institut für Beschaffungsstrategie

Manfred Laschinger, Einkaufsleiter, Schreiner Group GmbH & Co. KG

